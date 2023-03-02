快訊

WBC經典賽熱潮能刺激疫後經濟復興？旅日記者第一手觀察

跨黨立委提修法增加國定假日 這些日子都該放假「最多加13天」

南投立委補選倒數 綠黨政系統齊發 林明溱陷入苦戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植樹節近 嘉義林管處推出多種原生植物周末首場送苗木活動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
植樹節將近，林務局嘉義林區管理處推廣國人認識種植原生植物。圖／嘉義林管處提供
植樹節將近，林務局嘉義林區管理處推廣國人認識種植原生植物。圖／嘉義林管處提供

植樹節將近，林務局嘉義林區管理處推廣國人認識種植原生植物，不再是只想到種植黃花風鈴木、花旗木等外來種，響應植樹月「森活圈」主題，本月將舉辦11場贈苗活動，預計送出超過6千株苗木，首場贈苗4日周末上午10點在觸口自然教育中心。

嘉義林管處說，今年在「台灣原生樹木種苗網」嚴選推出耐空氣汙染紅果翠葉鐵冬青，果實從黃轉橘到紅的變化有黑檀之稱的象牙木，帶有茉莉花香味的烏皮九芎，以及開白花香味，可沖泡成為香片茶的山素英，葉背在陽光下金光閃閃又稱佛光樹的金新木薑子，葉面油亮適合用於造景的軟毛柿等，數量有限，歡迎有需求業者儘早下單，共同營造城市森活美學。

嘉義林管處2020年建立「台灣原生樹木種苗網」開賣3波，檔檔叫好叫座，今年首賣除延續廠商敲碗期待，具食藥用經濟價值的牛樟、土肉桂、阿里山十大功勞外，新增有景觀綠美化用途並兼具抗氣候變遷的鐵冬青、象牙木、烏皮九芎、山素英、金新木薑子及軟毛柿等苗木，都以成本價販售。

3月將舉辦11場贈苗活動，首場贈苗周末上午10點在觸口自然教育中心 (南區樹木銀行)舉行，贈送民間認為可趨吉避凶吉祥植物「蘄艾(芙蓉菊)」，以及富含肉桂醛、可作為香料的「土肉桂」等樹種計1千株苗木，活動當日每人捐贈112年1至3月紙本發票可兌換1株苗木，最多兌換2株，數量有限，送完為止。

贈苗活動地點還有6日至11日，在嘉義大學蘭潭校區活動中心，配合嘉大主辦嘉大森林週，兌換苗木方式依嘉大規則辦理；11日周末在台南市漁光島；12日周日在嘉義縣荷苞嶼生態園區等10場次，各場次活動細節及贈送樹種詳場次表，可洽詢嘉義林管處（05）2787006轉374，苗木數量有限，送完為止。

植樹節將近，林務局嘉義林區管理處推廣國人認識種植原生植物。圖／嘉義林管處提供
植樹節將近，林務局嘉義林區管理處推廣國人認識種植原生植物。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處響應植樹月「森活圈」主題，本月將舉辦11場贈苗活動，預計送出超過6千株苗木，首場贈苗4日周末上午10點在觸口自然教育中心。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處響應植樹月「森活圈」主題，本月將舉辦11場贈苗活動，預計送出超過6千株苗木，首場贈苗4日周末上午10點在觸口自然教育中心。圖／嘉義林管處提供
植樹節將近，林務局嘉義林區管理處推廣國人認識種植原生植物。圖／嘉義林管處提供
植樹節將近，林務局嘉義林區管理處推廣國人認識種植原生植物。圖／嘉義林管處提供

嘉義 象牙 風鈴木

延伸閱讀

捐1張發票換樹苗！ 這33場贈苗活動要把握

嘉大潘蓬彬田園風情油畫展 透過畫筆分享蘇家莊園美景

基隆植樹月送5千株18種各式苗木 3張發票兌換1株

羅東、五結周末健行植樹 發票兌換苗木種樹愛地球

相關新聞

境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

受到大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，汙染物濃度逐漸上升，截至今早10時止，總計有3處測站亮「紅燈」、5...

文化成年禮延後發放 文化部長史哲：努力六月發放

文化部長史哲今天赴立院報告「文化部振興計畫」。發給18歲青年的文化成年禮原定於3月29日青年節發放，史哲今天表示，因為擴...

快搶票！ 3/19北返踴躍 高鐵再開2加班車 3日零時訂票

僅管4月才清明連假，不過近期已有不少民眾計畫提前返鄉掃墓，台灣高鐵公司表示，發現3月19日晚間旅客訂位踴躍，為加強服務旅...

大陸冷氣團發威！ 竹苗低溫特報 今晚明晨低溫下探10度

受到大陸冷氣團影響，氣象局表示，今晚至明清晨，北部及東北部天氣偏冷，苗栗及新竹易有10度左右氣溫發生，請注意防範。氣象局...

他深愛亡妻選擇結紮不娶不生 醫感嘆：只有愛老婆而結紮的男人

想了解結紮手術的男性增加，日前一名魏先生決定結紮，但手術同意書的配偶欄空白，原來魏先生因妻子去世，堅定以結紮表示「不再娶...

高雄演唱會「加食延暢」也可享六龜泡湯、旗津露營優惠

高雄4月將舉辦多場大型演唱會，已有不少店家加入「加食延暢」優惠活動，觀光局指出，現在除市區店家外，只要持演唱會門票或票根...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦