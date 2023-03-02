植樹節近 嘉義林管處推出多種原生植物周末首場送苗木活動

植樹節將近，林務局嘉義林區管理處推廣國人認識種植原生植物，不再是只想到種植黃花風鈴木、花旗木等外來種，響應植樹月「森活圈」主題，本月將舉辦11場贈苗活動，預計送出超過6千株苗木，首場贈苗4日周末上午10點在觸口自然教育中心。

嘉義林管處說，今年在「台灣原生樹木種苗網」嚴選推出耐空氣汙染紅果翠葉鐵冬青，果實從黃轉橘到紅的變化有黑檀之稱的象牙木，帶有茉莉花香味的烏皮九芎，以及開白花香味，可沖泡成為香片茶的山素英，葉背在陽光下金光閃閃又稱佛光樹的金新木薑子，葉面油亮適合用於造景的軟毛柿等，數量有限，歡迎有需求業者儘早下單，共同營造城市森活美學。

嘉義林管處2020年建立「台灣原生樹木種苗網」開賣3波，檔檔叫好叫座，今年首賣除延續廠商敲碗期待，具食藥用經濟價值的牛樟、土肉桂、阿里山十大功勞外，新增有景觀綠美化用途並兼具抗氣候變遷的鐵冬青、象牙木、烏皮九芎、山素英、金新木薑子及軟毛柿等苗木，都以成本價販售。

3月將舉辦11場贈苗活動，首場贈苗周末上午10點在觸口自然教育中心 (南區樹木銀行)舉行，贈送民間認為可趨吉避凶吉祥植物「蘄艾(芙蓉菊)」，以及富含肉桂醛、可作為香料的「土肉桂」等樹種計1千株苗木，活動當日每人捐贈112年1至3月紙本發票可兌換1株苗木，最多兌換2株，數量有限，送完為止。