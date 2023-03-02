立委批組改環境部「遇困難雙手一攤」環署：因應新情勢

面對2050淨零排放目標，環保署盼在立院新會期推動組改升格為環境資源部，但立委洪申翰指出，環保署過去規畫組改「環資部」，如今變「環境部」，不納入自然資源整治，質疑「遇到困難就雙手一攤」；環保署長張子敬強調，並無雙手一攤，而是因應新情勢。

行政院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會，今天聯席併案審查各項「環境部組織法草案」及所署機關組織法草案。

洪申翰表示，環保署過去規畫組改成環資部，如今變成環境部，最大的不同在於自然資源的整合管理。近年國際提倡「自然為本」解方（Nature-based Solutions, NbS），強調自然生態系統可協助達到氣候變遷調適、淨零碳排等目標。

洪說，山林水土不分家，但環境部沒有涉及水土林，相關問題由不同單位解決，多頭馬車恐出現很多問題，如再生能源的規畫、自然資源整合斷點，「難道就這樣雙手一攤，沒（將自然資源整合）放進來就不關我的事？」

張子敬表示，最早規畫納入自然資源的理念及概念是對的，但現況困難，開發與保育、現有機關等如何分配都有問題，面對新的討戰仍須因應；洪申翰批，不能遇到困難就不去做，畢竟這點也是最大爭議之一，應該盡快提出跨部會的會議討論如何解決自然資源整合斷點治理困境，否則現在看起來就是雙手一攤。

另針對氣候變遷辦公室組改後成氣候變遷署，洪申翰認為，氣候變遷研究有其專業人才，並非環境研究院或環檢所可以承擔；支持初期採階段性與外面專業研究中心合作，長期下來並非解方，認為環保署仍應有基本量能，環研所也需長期培植專業人力及量能。

張子敬表示，與外界專業研究中心並非外包，而是合作，因為不可能把所有資源都納入環研院，希望讓環研院與環檢所精簡而合併，同時擴充研究部分；張強調，與專業研究中心合作為初期方式，承諾於2周內提出氣候變遷研究短中長期的規畫；另自然資源管理部分，將與永續會研議。