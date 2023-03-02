土耳其賑災捐款 衛福部專戶累計逾11億元

強震重創土耳其、敘利亞迄今，台灣愛心不斷。衛福部今天公布，開放賑災專戶統計至1日下午5時，累計湧入超過19.8萬筆、逾新台幣11.1億餘元善款。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區2月6日發生規模7.8強震，至今仍有許多災民待援。衛福部開放土耳其地震捐款專案的帳戶帳號，包括台灣銀行、四大超商等管道。

統計至昨天（3月1日）下午5時止，總計接獲捐款19萬8652筆、11億1912萬餘元。捐款期間自2月7日起至3月6日止，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用。

衛福部表示，國內可透過台灣銀行匯款，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」，包括自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款等方式。

四大超商門市，即7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，或是透過郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME：MEGA INTERNATIONALCOMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS :NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）

ACCOUNT NUMBER：007-09-11868-0

SWIFT CODE：ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTHAND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKEPROJECT

衛福部提醒，民眾捐款後請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，也可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。