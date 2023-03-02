市場未回溫 生意做不完 世邦旅遊：今年拼營收獲利

邁入第34年的世邦旅遊，疫情過後積極布局旅遊市場，在社群媒體看似大家搶出國的勝景，但旅遊市場真的回溫了嗎？世邦旅遊總經理呂汶中表示，旅遊市場尚未回溫，但生意卻做不完，主要原因在於「缺工」；董事長陳屬庄則樂觀指出，今年歐洲線確實恢復快速，但在缺工、市場信心不足等因素下，大型旅行社今年應該會以損益兩平為目標，明顯獲利要等到2024年第1季，但世邦在第一季開紅盤的鼓勵下，今年可望力拼獲利。

世邦旅遊董事長陳屬庄表示，旅遊業歷經金融海嘯、SARS等危機，97年開放陸客觀光迎來10年高峰輝煌，期間更有6家旅行社上市上櫃，卻沒想到一場長達3年的疫情，讓旅遊業掉入最淒慘的時景。「去年10月長榮航空開出義大利米蘭、德國慕尼黑航點，加上歐洲解封得早，歐洲旅遊恢復快速，也是目前世邦主力，營收表現不錯，第一季就開出紅盤。」

呂汶中也提出三個疫後的現況，第一是旅遊市場還未回溫，解封後開似湧現出國潮，但仍有很多人還不敢出國，「真正回溫要等到明年」；第二出國團費變貴了嗎？「這要從各線路、區域來看，簡而言之，匯率好的地方不會比過去貴」，他舉例，歐洲、日韓、東南亞團費與疫前持平，但美加確實相對偏高。

疫後的最大轉變，呂汶中認為是「自由行占比增加」，業者在規劃團體路線時也略作了改變，例如在行程中安排一天自由行，讓旅客有一點自主的時間。

在各線線控分析下，歐洲愈高端、漲幅愈大；日本則多了不少客製化的迷你團；遊輪部分，今年暑假將回歸台灣市場，世邦旅遊7～9月談定歌詩達郵輪旗下《莎倫娜號Costa Serena》，推出4、5天沖繩，以及6天日韓行程，並推出第3/4人4,900元起的超特惠價格。

世邦旅遊以同業市場起家，擁有長榮、華航、星宇的充沛資源，以最近熱門的星宇4/26首航洛杉磯為例，世邦旅遊是市場「唯二」取得團體機位的旅行社，推出「美西大城小鎮10日遊」首發團8萬元有找，已迅速成團。