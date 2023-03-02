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最新雞蛋產銷曝光 產蛋雞周減22萬隻 蛋僅日供11.2萬箱

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，蛋雞量持續減少中；本周產蛋雞的數量約3079萬隻，比上周3103萬隻，再少22萬隻。截圖自農委會官方網站
根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，蛋雞量持續減少中；本周產蛋雞的數量約3079萬隻，比上周3103萬隻，再少22萬隻。截圖自農委會官方網站

缺蛋持續，根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，蛋雞量持續減少中；本周產蛋雞的數量約3079萬隻，比上周3103萬隻，再少22萬隻，有產蛋的雞隻減少，但官方公布的雞蛋每日生產量，卻和上周相同、維持每日產11.2萬箱(每箱約200顆)，不足以因應市場所需。

農委會主委陳吉仲昨在立法院經濟委員會表示，透過進口雞蛋，以及加工調度，期望月底前可因應需求，但要恢復生產至少要2、3個月以後。

產蛋雞從今年開始每周都在減少；除了淘汰以外，還包括換羽雞隻，2月雞蛋產地價格上漲2元，官方說每顆雞蛋漲0.2元；但末端餐飲、小吃、早餐店，一顆雞蛋零售價至少15元以上，有些店家更換菜單、停賣含有雞蛋的產品因應。

全台雞蛋產量嚴重不足，特別是北部地區消費習慣偏向賣場、超市等通路，這些通路銷售的雞蛋屬於洗選蛋，根據農委會的統計顯示，洗選噴印雞蛋每周2158萬顆，占整體雞蛋供應約3成，並不容易買到。

雞蛋 農委會 早餐店

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