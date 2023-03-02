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高喊「我都自由行」？旅行業者踢爆：一堆奧客不想花錢只伸手討行程

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為出國自由行示意圖。圖片來源/ingimage
圖為出國自由行示意圖。圖片來源/ingimage

疫情解封後出國人潮爆發，不少台灣人喜歡出國自由行，行程彈性，還能自選住宿機票。但卻有旅遊業者爆料，不少奧客自稱的「自由行」，只是在佔旅行社便宜，懶得做功課，只想免費伸手討行程。

原po在靠北旅遊業臉書抱怨，自由行奧客惱人程度，可以讓人白眼繞地球七圈半。「自助旅遊」的定義明明是「自己幫助自己」，如果想要行程，就請參考各家旅行社官網或是網路上多爬文。他還爆氣指出不少人「沒有使用者付費的觀念，還好意思耽誤旅行社業者的時間，然後又捨不得讓業者賺取服務費。」

原po也指出，日本旅行業者有諮詢費，台灣應該比照辦理，因為「服務是有價的」，希望台灣旅行業者不應該只「以客為尊」，養出只會伸手的「自助旅行」奧客。

po文釣出不少業者，「要自由行又想白嫖的真的很多」、「這是假自由行！一堆人愛跟風，懶得做功課又想省錢，再來問旅行社，真的蠻諷刺的」、「客人的定義是有來消費有花錢叫客人，什麼都沒有的叫路人」、「『我都自由行』，很多人都用高姿態講這句話，但其實只是蹭同伴做的功課、旅行社的服務」。

有人分享奧客行為，「遇過自己訂好機票，來拜託我幫他選位」、「遇到過跟其他同業買了票，嫌貴要來這裡退票，我們是航空公司嗎？」、「遇過奇怪客訴，被自由行的人打去公司靠北，為什麼不看在都是台灣人的份上幫忙，以後出國絕對不考慮參加這麼沒有服務熱忱的旅行社的團」、「國內旅遊有人先買好車票後，來問我們怎麼使用，說下次再給你們服務，超噁心的！」、「被陌生人問過『『能不能幫我們填日本入境表格，我們有十人』」、「有客人進來門市說我在網路上申請好簽證了，你們可以幫我印出來嗎？」、「最吐血是跟你什麼都比價，比WIFI卡、比環球影城門票、比保險費，然後統統沒跟你買」、「只是賣機票而已，曾經有客人叫我幫她排上海旅遊行程，還說『你要排好玩的地方、好吃的餐廳喔！你排的不好，我先生會罵你』」。

不少人提出應對之道，「你就提供一天札幌到女滿別的腳踏車行程，兩天再去收屍」、「我會叫他去誠品買書上面都有排好的行程」、「現在可以叫對方去問ChatGPT」、「一律回答自由行就是自己自由安排行程，只能幫你訂位、訂房喔…然後快速掛掉電話」、「上週有位來問我京、阪、神自由行，有什麼推薦的？我請她直接找Google大神」。

旅行社 自由行

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