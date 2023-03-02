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中部吃到飽月票 盧秀燕：行政院同意擴及中台灣八縣市

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，行政院已同意中部生活圈通學通勤吃到飽月票，擴及中部八縣市。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，行政院已同意中部生活圈通學通勤吃到飽月票，擴及中部八縣市。記者陳秋雲/攝影

台中市長盧秀燕指出，上周在行政院會提案，交通部的通學通勤月票方案，中部不只有中彰投生活圈，爭取應擴大到新竹到嘉義市八縣市，盧秀燕說行政院與交通部2月23已同意。

盧秀燕說，中央定義中部生活圈，只有中彰投三縣市，其實她和新竹縣長楊文科談到，新竹與台中都有科學園區，像台積電的公司台中與新竹員工很多員工會互相往來、兩地通勤。

盧秀燕說，她在院會也提出，在中台灣區域治理平台八個縣市之間，除了大聯盟還有小聯盟，往來通勤頻繁，各縣市之間應該也可以成立「通勤同學月票」，兩三個縣市之間的套票等，例如竹竹苗、中彰投、雲嘉南等。

盧秀燕說，交通部長王國材與行政院長陳建仁2月23日都正式答覆表示可以。

盧秀燕喊話，歡迎嘉義縣長翁章梁加入平台，一面參加南台灣治理平台，也可以參加中台灣平台，分享雙方的資源；不過翁章梁另有考量而婉拒。盧秀燕認為很可惜，因為嘉義市長黃敏惠就是兩邊都參加。

盧秀燕說，交通部推動的三個生活圈通學通勤月票方案，最大的目的就是省錢。例如一個上班族以前搭台鐵，再換某個縣市的公車或捷運，一個月要花好幾千塊，現在推出的套票不管怎麼搭每個月上限就是1000元吃到飽。

盧秀燕說，對民眾而言，一個月1200或1000元吃到飽的套票，可以利用的縣市，當然越多越好，所以中台灣生活圈可以擴大到八個縣市「大聯盟」，而且中央也同意了。

盧秀燕 交通部長 新竹

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