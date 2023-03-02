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快搶票！ 3/19北返踴躍 高鐵再開2加班車 3日零時訂票
僅管4月才清明連假，不過近期已有不少民眾計畫提前返鄉掃墓，台灣高鐵公司表示，發現3月19日晚間旅客訂位踴躍，為加強服務旅客結束周末行程後北返，決定於3月19日晚間加開2班次北上列車，分別於晚間9時50分，及10時30分自左營站發車，並自明天(3日)凌晨零時起開放購票。
不過台灣高鐵公司也提醒，加開的車次將超過日常末班列車時間（最晚至00:15抵達端點站），敬請乘車旅客留意到站時間，並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。
此外，3月19日當天晚間欲北上的旅客，除可提早購買加開車次之對號座車票，亦歡迎利用各車次均提供之自由座服務。建議旅客於出發時一併購妥回程車票，或持悠遊卡、一卡通（均需開啟自動加值功能），直接感應進站搭車，節省回程排隊購票之等候時間。
台灣高鐵公司表示，因應防疫指引，旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。
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