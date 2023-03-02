增購猴痘疫苗可能性高 關鍵是如何打到高危險群

國內出現猴痘本土案例，社區已有隱形傳播鏈，有專家提醒，可能要增購相關抗病毒藥物和疫苗、重新討論適用對象。衛生福利部部長薛瑞元今上午表示，疾管署專家會議今天就會討論，增夠疫苗很可能是必要的，但重點在於該如何打到高危險群、範圍有多大，這都需要專家討論。

薛瑞元今上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會參與「社會福利基本法草案」審查會議，會前接受媒體聯訪，做出如上表示。

缺藥民怨延燒，健保署首度對指示用藥進行價格保障，但醫藥界眾多專家都提出呼籲，唯有將指示用藥回歸自由市場、不再給付，才是長久之道。對此，薛瑞元表示，過去討論過，但如果一下子全不給付，民眾拿藥要跑兩趟，診所一趟、藥局一趟，所以一直有爭議，這也不一定跟缺藥有關，未來還可以再研議。