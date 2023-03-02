捐1張發票換樹苗！ 這33場贈苗活動要把握

為鼓勵民眾植樹減碳同時做公益，東勢林區管理處3月植樹月將辦理33場贈苗活動，贈送土肉桂、山櫻花、烏來杜鵑等共17種樹種、7300多株原生種樹苗，民眾只要持1張1至3月紙本發票，即可兌換1株樹苗，一次最多領取2株，贈完為止。東勢林管處呼籲，民眾自備環保袋領苗，一起減塑植樹、固碳護地球。

東勢林管處表示，今年贈送樹苗以原生樹種為主，包含可食用亦可提煉精油的土肉桂、廣受民眾喜愛的開花植物山櫻花及烏來杜鵑、具有芬芳香味的貴重木台灣肖楠及紅檜、以及台灣黑熊愛吃的青剛櫟等。

為響應政府減塑政策，東勢林管處強調，今年贈苗使用的苗袋，採用竹粉等植物纖維材料製成，不含任何塑膠成分，苗袋分解速度隨環境條件不同，分解後對環境不會造成傷害，民眾領取樹苗後，可將樹苗土球連同苗袋一起種植於土中，達到減塑及垃圾減量效果。

林管處指出，今年植樹月主題「森活圈」，部分贈苗場次以紙本發票兌換樹苗方式贈送，募集的發票將捐贈公益團體，讓民眾領苗植樹、營造綠美化生活圈的同時，也能發揮愛心做公益，共創森活圈。