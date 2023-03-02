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境外空汙來了！ 今空品差 鄭明典示警：從北部開始
氣象局長鄭明典今在臉書上表示，受到中國大陸空氣汙染移入的影響，很明確的「境外移入」型空氣汙染事件開始，且是從北部開始。
鄭明典表示，這是今年密集的第3波，會有如此相對明顯的影響，和近期偏乾的大環境有關。
環保署表示，受大陸冷氣團影響，中國大陸上海一帶PM2.5約80～115微克/立方米，清晨東北風可能挾帶境外汙染物移入，其影響濃度需視上游累積程度和降雨強度而定，西半部地區空氣品質多為橘色提醒至普通等級；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
根據環保署預測，花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
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