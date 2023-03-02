今受境外汙染物影響 各地空品差 周六大台北恐有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨晨觀測資料顯示：東半部雲層增多，東南部海面及巴士海峽有局部降水回波，花、東有局部降雨。中南部仍有較強「輻射冷卻」，截至5時23分，本島縣市平地最低氣溫為南投(中寮鄉)10.3度；其他各地區平地最低氣溫：北部(新北石門區)13.4度，南部(台南玉井區)10.8度，東部(宜蘭三星鄉)15.5度。

吳德榮表示，最新(1日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一周兩波東北季風，所挾帶冷空氣並不強，但水氣偏少、夜間晴朗，常有「強輻射冷卻」作用，於清晨氣溫降到最低。明日至下周一(3至6日)部分縣市平地最低氣溫仍將降至10度左右，台北測站亦不排除有短暫觸及「大陸冷氣團」標準的機率，但日出後很快回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今、明(2、3日)兩天北部多雲，中南部晴朗穩定，東半部有局部短暫降雨的機率。今日北台轉涼，其他地區氣溫略降；境外空汙移入、空品不佳。今日各地區平地氣溫，北部13至19度，中部10至25度，南部11至28度，東部16至25度。明日清晨氣溫低，白天略回升，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六(4日)另一股微弱東北季風，水氣略增，大台北東側、東半部轉有局部短暫雨的機率，晚起迅速好轉。下周日至周三(5至8日)各地晴朗穩定；北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。