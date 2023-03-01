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30年來最乾…高雄水情轉黃燈 8日起夜間減壓供水

情勢惡化 高雄3月8日水情轉為夜間減壓供水黃燈

聯合報／ 記者蔡容喬王慧瑛／高雄即時報導
中央掛心南部水情，2月13日那天，蔡英文總統到高雄出席星雲大師圓寂典禮後，隨即趕到大樹區視察水情。圖／取自陳其邁臉書
中央掛心南部水情，2月13日那天，蔡英文總統到高雄出席星雲大師圓寂典禮後，隨即趕到大樹區視察水情。圖／取自陳其邁臉書

水情拉警報，因應南部持續未降雨，高屏溪川流量持續下降，高雄市長陳其邁今天主持市政會議，重點聚焦在水情，為達節約用水目標，建議中央調整水情燈號為黃燈，中央災害應變中心今晚開1次工作會報也決議，自3月8日起高雄水情由綠燈轉為夜間減壓供水黃燈。

高雄市政府表示，水情燈號調整為夜間減壓供水黃燈，不影響民眾及產業用水，嘉義地區已於3月1日整為減壓供水，台南地區為減量供水的橙燈。

陳其邁說，面對30年來水情最嚴峻挑戰，市府持續多元開發水資源，也呼籲市民及產業一同節約用水，有水當思無水之苦，共同為珍貴水資源盡分心力，共同面對氣候變遷挑戰。

南部水情引起中央關注，2月13日那天，蔡英文總統到高雄出席星雲大師圓寂典禮後，隨即趕到大樹區視察水情，聽取經濟部官員做簡報，當時高雄水情燈號還是「提醒」的綠燈，相隔半隔月後，水情燈號轉為黃燈。

陳其邁當時提到，經過近幾年的努力，高雄抗旱韌性大幅提升，從主要仰賴河川水源轉變為多元水源與備援用水，近8年來增加水源達到每日77萬噸。市府規畫除了營運中的鳳山及臨海水資源中心，橋頭及楠梓再生水廠正在興建中，預估未來再生水供應量將可達到每日21萬噸。

陳其邁表示，3月重啟南部治理平台會議，將與台南、屏東合作，配合中央跨部門規畫，區域共享及調度水源，讓水資源達到最有效的利用。

中央掛心南部水情，2月13日那天，蔡英文總統到高雄出席星雲大師圓寂典禮後，隨即趕到大樹區視察水情。圖／取自陳其邁臉書
中央掛心南部水情，2月13日那天，蔡英文總統到高雄出席星雲大師圓寂典禮後，隨即趕到大樹區視察水情。圖／取自陳其邁臉書

陳其邁 水資源

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