健保署今公告調整5511項藥品藥價 調整金額達81.8億元

健保署今最新公告藥價調整，調整藥品共達5511項，其中調降品項為5475項、調升36項，不調整8579項，藥價調整金額為81.8億元。健保署醫審及藥材組長黃育文說，今年調整藥品品項為102年實施「藥品費用支出目標制」(DET)起最少的一次，以緩解對廠商、醫界等社會整體衝擊，因受新冠疫情影響，藥價已兩年未調整，這次藥價調整為110至111年合併辦理，若有廠商有不敷成本情形，可於公告後兩周內申請重新核價，3月中旬確定名單後，新藥價4月1日正式上路。

黃育文說，因此次調整新增三原則，以避免影響藥品供應意願，第一、已低於基本價之藥品不調整，二、調整後藥價低於基本價者最多調整至基本價，三、已向食藥署通報並經評估確認短缺之藥品不調整。另外，為因應近期部分指示用藥亦出現缺藥危機，本次調整於健保收載的指示藥品也適用前三項原則。

黃育文說，因應這三項原則，這次調查全國藥品達1萬4090項，因統計程式改變，原預計調整6045項藥品，最新調整藥品為5511項，這次首次依藥理分類，其中若有一種品項不調整，其餘同成份、同含量、同劑型都不調整，以鼓勵國內學名藥廠加入生產行列，穩定臨床端需求，如「泰克胃通」口溶錠及膠囊劑型總計有10個品項、「安滅菌錠」一毫克口溶錠及膠囊劑型4個品項都不調整藥價。

黃育文說，這次調整金額為81.8億元，調降藥價品項從原先預估6009項，降至5475項，調整金額差距將會用在藥品及醫材給付規定改變的不足額，或是因成本、原料漲價可以由此額度不足，使用的情形將於半年後在健保會進行報告。