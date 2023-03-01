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冷氣團今晚南下！低溫恐下探13度 「這天起」回暖

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
北台灣今天溫暖舒適，三五好友前往都會公園休憩，享受片刻愜意。記者侯永全／攝影
北台灣今天溫暖舒適，三五好友前往都會公園休憩，享受片刻愜意。記者侯永全／攝影

大陸冷氣團今晚南下，北台灣明起偏涼，周五清晨北部低溫有機會下探至13度左右。周五白天起氣溫逐漸回升，往後幾天將迎接晴時多雲的天氣型態，但在輻射冷卻效應下，仍會出現14度左右低溫，中南部日夜溫差可能達10左右。

今日全台為多雲到晴的好天氣，東半部及大台北山區有零星短暫雨，白天溫暖舒適，不過今晚起冷氣團南下，將會影響至周五清晨。明日受大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣偏冷，氣溫約13至18度，中南部及花東地區早晚偏涼，日夜溫差大，氣溫約14至24度。北部、東半部會有局部短暫雨。

周五白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地水氣偏少，天氣相對穩定，僅花東地區有零星短暫雨，全台各地早晚偏涼。4至6日低溫約14度左右，高溫則可達20度以上，7日起各地氣溫再回升，將是晴朗穩定的好天氣。

今日全台千氣晴朗穩定，許多民眾或躺或坐在都會公園內草坪上，享受溫暖舒適的和煦陽光。記者侯永全／攝影
今日全台千氣晴朗穩定，許多民眾或躺或坐在都會公園內草坪上，享受溫暖舒適的和煦陽光。記者侯永全／攝影

冷氣團 低溫

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