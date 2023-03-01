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冷氣團今晚南下！低溫恐下探13度 「這天起」回暖
大陸冷氣團今晚南下，北台灣明起偏涼，周五清晨北部低溫有機會下探至13度左右。周五白天起氣溫逐漸回升，往後幾天將迎接晴時多雲的天氣型態，但在輻射冷卻效應下，仍會出現14度左右低溫，中南部日夜溫差可能達10左右。
今日全台為多雲到晴的好天氣，東半部及大台北山區有零星短暫雨，白天溫暖舒適，不過今晚起冷氣團南下，將會影響至周五清晨。明日受大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣偏冷，氣溫約13至18度，中南部及花東地區早晚偏涼，日夜溫差大，氣溫約14至24度。北部、東半部會有局部短暫雨。
周五白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地水氣偏少，天氣相對穩定，僅花東地區有零星短暫雨，全台各地早晚偏涼。4至6日低溫約14度左右，高溫則可達20度以上，7日起各地氣溫再回升，將是晴朗穩定的好天氣。
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