冷氣團今晚南下！低溫恐下探13度 「這天起」回暖

大陸冷氣團今晚南下，北台灣明起偏涼，周五清晨北部低溫有機會下探至13度左右。周五白天起氣溫逐漸回升，往後幾天將迎接晴時多雲的天氣型態，但在輻射冷卻效應下，仍會出現14度左右低溫，中南部日夜溫差可能達10左右。

今日全台為多雲到晴的好天氣，東半部及大台北山區有零星短暫雨，白天溫暖舒適，不過今晚起冷氣團南下，將會影響至周五清晨。明日受大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣偏冷，氣溫約13至18度，中南部及花東地區早晚偏涼，日夜溫差大，氣溫約14至24度。北部、東半部會有局部短暫雨。