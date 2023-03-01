基隆南港直達車折衷方案 台鐵局長致電基隆市長允評估

台鐵基隆至南港直達車加開與否爭議不休，基隆市長謝國樑今天向台鐵局喊話希望評估折衷方案，台鐵局長杜微下午5點多致電謝國樑，允諾好好評估。

台鐵基隆至南港直達車加開與否爭議不休，謝國樑今天表示，基隆已提出折衷方案，建議109次自強號加停南港站，並非增加直達車，另也抱怨杜微，至今未依交通部長王國材指示與他溝通，「請台鐵幫幫基隆」。

謝國樑說，杜局長今天下午5點有打電話給他，兩人已通上電話，而且聊的很愉快，他告訴杜局長過去的論述是增開直達車，現在已改為原直達車增加停靠南港站。

謝國樑表示，杜局長允諾好好評估，會立即進行討論，不管結果如何，很感謝台鐵局聽到基隆的聲音。

基隆到雙北上班上學通勤民眾相當多，謝國樑多次爭取台鐵加開基隆到南港直達車遭拒，市府日前公布民調顯示支持加開比率高達77.4%，呼籲台鐵局正視；但台鐵重申「有困難」，因其他區間車須避讓直達車，將影響7班次車程。

不過謝國樑說，交通處另提替代方案，建議上午7時34分基隆發車，經八堵直達台北的109次自強號，如果能加停南港站，行車時間最多增加數分鐘，就能滿足許多基隆通勤族轉搭北捷的需求。