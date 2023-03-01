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穩定雞肉供給 農委會認定阿肯色等四州為禽流感非疫區

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會再認定美國四州為禽流感非疫區。圖為白肉雞。本報資料照片
農委會再認定美國四州為禽流感非疫區。圖為白肉雞。本報資料照片

農委會防檢局今日召開動物檢疫風險諮詢小組會議，專家建議同意認定美國德拉瓦州、肯塔基州、阿肯色州及紐澤西州為高病原性家禽流行性感冒(高病原禽流感)非疫區，續經農委會公告後，這四州禽肉可恢復輸台。

美國有52州，根據美國CDC統計，其中47州有禽流感疫情；而截至目前為止，農委會從春節前至今，總共認定美國19個州為高病原禽流感非疫區。

防檢局表示，美國依據世界動物衛生組織（WOAH）規範清除前揭州別的高病原禽流感疫情後，向我方提交恢復非疫區資料，內容包括案例發生場實施的緊急應變措施、疫情監測及流行病學調查報告，與會專家建議同意認定德拉瓦州等四州為高病原性禽流感非疫區。

防檢局副局長徐榮彬表示，過去禽流感是以國家認定，但我國對美國用「州」、對法國認定用「省」，依照WOAH的認定，只要這個州28天沒有新的高病原禽流感疫情，加上該州提出的監測報告，經由我方專家審議小組開會討論後，確認沒有問題即可認定，防檢局會依照會議記錄簽核公告。

徐榮彬說，美國是我國雞肉主要的進口國家，一旦認定為高病原禽流感非疫區，雞肉、雞蛋都可以進口台灣，只要能買得到；而專家會議審議是由台大、中興的獸醫、畜牧領域教授學者，以及農科院專家共同審議。

農委會主委陳吉仲今天在立法院經濟委員會表示，去年一整年的進口的雞肉21萬公噸，比前年17萬公噸進口量還要多，且目前還有庫存；之前擔心禽流感，我方已經依照世界動物衛生組織(WOAH)規範調整，美國雞肉進口都有陸續進來，國內雞肉本來就不缺，除了美國進口雞肉外，國內還有很多優質禽肉可供選擇，「沒有缺雞肉這個議題」。

但白肉雞雛雞從2月19日起，雛雞參考價格每隻36元，為歷史新高；根據最新的白肉雞產業資訊，今年至2月5日，白肉雞的入雛量為467.7萬隻，低於每周正常入雛500萬隻，產業憂心種雞缺乏，小雞不足，3、4月，雛雞量會更少。

農委會畜牧處長張經緯上周表示，特定部位肉，如勁辣雞腿堡所使用的大清腿肉塊，3月份會有缺口，若美國阿肯色州等四周提出的非禽流感區的進口審查通過，雞肉進口時間，應該可以接上我國缺口，過年期間種雞有損造成缺口，白肉雞一周的出雛數約500萬隻上下，最近前幾周掉到460萬隻，但後續預估3月份會回到500萬隻。

防檢局表示，美國為我國最主要的禽肉類進口國，因此，這次同意認定美國德拉瓦州等四州恢復為高病原性禽流感非疫區，將有助於進一步穩定我國禽肉供給。

禽流感 美國 農委會

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