威力彩上看10億！2生肖最旺 拜2神比財神還靈

威力彩頭獎連槓12期，明天獎金上看10億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴者，已揮別虎年犯太歲霉運，兔年運勢最被看好，若想中彩求偏財，建議可拜濟公、太子爺來增加招財磁場，雙重加持下，很有機會成為下一個威力彩億萬富翁。

廖大乙指出，生肖屬虎、猴者在虎年因正、偏沖犯太歲，如今虎年已過，進入兔年後運勢一掃陰霾，甚至吉星高照、一飛衝天，很適合買個刮刮樂或彩券試試手氣；若想要提高招財中獎機率，除了財神、土地公，更建議拜濟公、太子爺。

廖大乙說明，太子爺算是玉皇大帝跟前的御林軍，官位雖不大，但掌管東西南北中5營，消息十分靈通，就算是財神爺想要面見玉皇大帝，也須得經過太子爺幫忙，而威力彩獎屬於偏財，因此直接拜太子爺招財，可能比拜財神更快更靈驗。

而濟公菩薩在民間傳說中，雖然愛喝酒又瘋瘋顛顛的，不過祂佛法無邊，更重要的是樂於助人，不論是求財、救命、延壽或盼生意順利等，通常有所求，祂都會盡力幫忙，只是供品一定要準備祂最愛的酒及花生，也有「好事發生久久」寓意。

至於祭拜太子爺的供品，廖大乙則提醒，太子爺的供品也要投其所好，最好準備祂愛吃的糖果、餅乾，討祂歡心；而民眾買彩券可朝自己住家東北方的彩券行購買，穿著宜喜氣明亮如金亮色的衣服，若幸運中獎，別忘了也要向神明還願答謝。

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