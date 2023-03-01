快訊

美國畢業生平均薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

威力彩上看10億！2生肖最旺 拜2神比財神還靈

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台彩示意圖。圖／本報資料照
台彩示意圖。圖／本報資料照

威力彩頭獎連槓12期，明天獎金上看10億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴者，已揮別虎年犯太歲霉運，兔年運勢最被看好，若想中彩求偏財，建議可拜濟公、太子爺來增加招財磁場，雙重加持下，很有機會成為下一個威力彩億萬富翁。

廖大乙指出，生肖屬虎、猴者在虎年因正、偏沖犯太歲，如今虎年已過，進入兔年後運勢一掃陰霾，甚至吉星高照、一飛衝天，很適合買個刮刮樂或彩券試試手氣；若想要提高招財中獎機率，除了財神、土地公，更建議拜濟公、太子爺。

廖大乙說明，太子爺算是玉皇大帝跟前的御林軍，官位雖不大，但掌管東西南北中5營，消息十分靈通，就算是財神爺想要面見玉皇大帝，也須得經過太子爺幫忙，而威力彩獎屬於偏財，因此直接拜太子爺招財，可能比拜財神更快更靈驗。

而濟公菩薩在民間傳說中，雖然愛喝酒又瘋瘋顛顛的，不過祂佛法無邊，更重要的是樂於助人，不論是求財、救命、延壽或盼生意順利等，通常有所求，祂都會盡力幫忙，只是供品一定要準備祂最愛的酒及花生，也有「好事發生久久」寓意。

至於祭拜太子爺的供品，廖大乙則提醒，太子爺的供品也要投其所好，最好準備祂愛吃的糖果、餅乾，討祂歡心；而民眾買彩券可朝自己住家東北方的彩券行購買，穿著宜喜氣明亮如金亮色的衣服，若幸運中獎，別忘了也要向神明還願答謝。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩頭獎連槓12期，明天獎金上看10億元，民俗專家廖大乙建議可拜濟公、太子爺，可能比拜財神更快更靈驗。圖／本報資料照
威力彩頭獎連槓12期，明天獎金上看10億元，民俗專家廖大乙建議可拜濟公、太子爺，可能比拜財神更快更靈驗。圖／本報資料照

威力彩 兔年

延伸閱讀

犯太歲5生肖注意！「頭牙」招財轉運 專家：做2事能否極泰來

今晚威力彩狂飆6.5億！「4星座、4生肖」財運高照「這時段」下注超旺

今天迎元宵補財庫更要招貴人 專家指點3必做、1大忌

元宵節求財轉運有撇步 唯獨1大忌絕對不要犯

相關新聞

高鐵板橋站驚傳旅客落軌 高鐵急取消1321車次

北市消防局今天下午4時16分獲報，高鐵板橋站高鐵月台，驚傳旅客落軌卡在第六節車廂下方，據了解，落軌旅客為男性，目前還有意...

連假補班擬1年不超過3次 人事長：5月底前定案

今年補班6天引發部分民怨，人事行政總處人事長蘇俊榮今天說，國定假日補班機制調整將研議數個方案，5月底前送行政院核定，盼每...

冷氣團今晚報到！週末日夜溫差恐逾10度 「這一天」最冷

氣象局表示，今晚起大陸冷氣團南下，明天受影響，3日清晨北部低溫約攝氏12度，白天起則回溫；4至6日高溫緩升，但因輻射冷卻...

猴痘會在台灣廣傳嗎？專家：首例個案傳播途徑是關鍵

疾病管制署今公布新增2例本土猴痘個案，分別為北部40多歲和南部20多歲本國籍男性；去年至今已累計7例個案。疾管署副署長羅...

228連假國道塞爆？高公局曝數據：車流僅較去年增2.2%

今年228連假長達4天，國道多處路段出現出遊車潮壅塞，高速公路局統計，連假期間國道全線每日雙向交通量平均為116.8百萬...

南部水情吃緊 經長：將討論高雄是否轉為「減壓供水」

嘉南高屏等南部地區旱情不斷，經濟部今（1）日主持第一次中央災害應變和災中心會議，經濟部長王美花會前受訪表示，會中將會討論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦