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猴痘會在台灣廣傳嗎？專家：首例個案傳播途徑是關鍵

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台灣首見本土猴痘確定病例，疾管署舉行疫情記者會說明。記者楊雅棠／攝影
台灣首見本土猴痘確定病例，疾管署舉行疫情記者會說明。記者楊雅棠／攝影

疾病管制署今公布新增2例本土猴痘個案，分別為北部40多歲和南部20多歲本國籍男性；去年至今已累計7例個案。疾管署副署長羅一鈞表示，國內先前猴痘都是境外移入，這次首見本土個案，代表本土傳播風險增高。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，首例個案的傳染途徑與潛在疫情規模有關，疾管署應說明。

羅一鈞表示，目前匡列25位接觸者，其中包括四名同住家人和兩名親密接觸者，共六位列為高風險對象，將由醫師評估是否做暴露後預防接種，最長將監測至3月20日；另明天也將舉行專家會議，討論疫苗接種的對象是否需要修正。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，目前潛在的本土疫情規模，與首兩例個案的傳染途徑大有關係，如果是男男性行為，問題比較小，因為人數相對少，如果是在異性戀圈傳開，問題就比較大了，「這是疫情的關鍵，疾管署應該要說明。」

黃立民表示，猴痘會引起皮膚水泡，水泡附近病毒量較多，如果有親密肌膚之親就有機會傳染，比較難透過飛沫傳染。如果發現身上出現水泡，就應避免與人接觸；要是水泡少而沒有注意到，或是有水泡卻隱瞞，就會傳染給別人。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君提醒，感染猴痘要注意6大項症狀，包括皮疹水泡、淋巴結腫大、發燒、頭痛、肌肉痛和極度倦怠等，其中以臉部、四肢和生殖器出現皮疹、膿皰、結痂等疹子症狀最為明顯，因此民眾如果有這些症狀，一定要戴上口罩再就醫。

猴痘 黃立民

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