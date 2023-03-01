228連假國道塞爆？高公局曝數據：車流僅較去年增2.2%

今年228連假長達4天，國道多處路段出現出遊車潮壅塞，高速公路局統計，連假期間國道全線每日雙向交通量平均為116.8百萬車公里(mvk)，較去年同期平均增加2.2%，雖有局部路段因交通量過度集中或事故出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示整體疏導發揮成效。

根據高公局統計，228假期間每日雙向交通量介於105.7至121.4mvk，其中，南向交通量以首日65.5mvk最高，北向以第3日63.1 mvk最高，雙向以第2日121.4mvk最高，為平日的1.4倍。另國道整體行車情形，每日壅塞比例(即每半小時行駛速率低於40公里路段數占全日時段路段比例)介於1.7至3.4%，平均為1.8%，較去年同期平均減少0.3%。

高公局表示，國5交通狀況部分，通過國5雪隧每日平均交通量為7.3萬車次，較去年同期平均7.2萬車次增加1.5%，為平日1.2倍；南向路況大致正常，車速大致能維持40kph以上。壅塞率方面，南向除假期首日因下午2點南向10.3公里處大客車故障占用外側車道，當日壅塞率達13%，其餘各日壅塞率均在4%以下；北向第3、4日平均壅塞率為22%，較去年同期30%低。

另外，高公局指出，此次連假期間每日平均肇事件數為142件，較去年同期平均158件減少16件(約減少9.9%)，但連假第3日國道肇事件數最高達199件，較去年同期單日最高189件增加5%，影響車流甚鉅。