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大陸入境檢疫再放寬！允許17國以快篩替代PCR 台灣不在列

台北榮總啟用17間高科技手術室 有400名醫護休息空間

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮民新建智慧型手術大樓斥資總額逾10億元，今上午剪綵啟用，退輔會主委馮世寬（右四）、台北榮總院長陳威明（左三）共同剪綵。圖／台北榮總提供
台北榮民新建智慧型手術大樓斥資總額逾10億元，今上午剪綵啟用，退輔會主委馮世寬（右四）、台北榮總院長陳威明（左三）共同剪綵。圖／台北榮總提供

因應社會結構改變及人口高齡化趨勢，醫療手術需求與日俱增，台北榮總原有手術室已不敷使用，為讓急、重、難、罕病人縮短等候手術時間，以及提升手術品質與提供良好的手術環境，台北榮總特別新建智慧型手術大樓。讓辛苦的醫護同仁們能早點下班，周末可以好好休息，多回家陪家人或是充實自己。

斥資總額逾10億元，台北榮總新建智慧型手術大樓今上午剪綵啟用，退輔會主委馮世寬親臨主持。對於北榮團隊克服疫情影響，物價上漲、缺工缺料困境，仍如期完成工程，除獲得綠建築銅級標章及合格級「候選智慧建築證書」，更獲得公共工程金質獎設施工程類特優，特別表達肯定與嘉勉。

台北榮總智慧型手術大樓109年7月31日動工，由專業醫護人員參與設計，為全國公立醫院首創全棟智慧型手術醫療設施大樓。台北榮總院長陳威明說，期待透過嶄新的設備及優質舒適的工作空間，大幅提升手術品質及病人滿意度，達成把病人及員工照顧好的五好目標；更希望提供最佳的醫療品質來服務全球民眾，進而使台北榮總成為「全民就醫首選醫院，國際一流醫學中心」。

新建智慧型手術大樓為4層樓建築，與中正樓現有的手術室相互連接，大樓配備複合式手術室、核磁共振、以及神波刀等醫療設備，是一個高科技手術室。為提升病人安全，採用分流運輸設計，區分潔淨、汙物、醫護電梯及走廊，以避免交叉感染。

新大樓一樓設有醫療氣體機房及中央供應中心，提供潔淨手術器械；二樓及三樓共設有17間手術室；四樓特別設置可容納400人的醫護更衣間、休息室、哺乳室、用餐區及運動空間，以最佳的環境，提供友善職場，讓同仁在高壓忙碌的環境中得以舒緩心情，恢復體力，造福更多的病人。

台北榮總智慧手術大樓設置核磁共振檢查室，內含神波刀醫療設備。圖／台北榮總提供
台北榮總智慧手術大樓設置核磁共振檢查室，內含神波刀醫療設備。圖／台北榮總提供
斥資總額逾10億元，台北榮總新建智慧型手術大樓今上午剪綵啟用。圖／台北榮總提供
斥資總額逾10億元，台北榮總新建智慧型手術大樓今上午剪綵啟用。圖／台北榮總提供
台北榮總智慧手術大樓四樓特別設置容納400名醫護人員的更衣間、休息室、哺乳室、用餐區及運動空間。圖／台北榮總提供
台北榮總智慧手術大樓四樓特別設置容納400名醫護人員的更衣間、休息室、哺乳室、用餐區及運動空間。圖／台北榮總提供

手術 榮總

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