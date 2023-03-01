台北榮總啟用17間高科技手術室 有400名醫護休息空間

因應社會結構改變及人口高齡化趨勢，醫療手術需求與日俱增，台北榮總原有手術室已不敷使用，為讓急、重、難、罕病人縮短等候手術時間，以及提升手術品質與提供良好的手術環境，台北榮總特別新建智慧型手術大樓。讓辛苦的醫護同仁們能早點下班，周末可以好好休息，多回家陪家人或是充實自己。

斥資總額逾10億元，台北榮總新建智慧型手術大樓今上午剪綵啟用，退輔會主委馮世寬親臨主持。對於北榮團隊克服疫情影響，物價上漲、缺工缺料困境，仍如期完成工程，除獲得綠建築銅級標章及合格級「候選智慧建築證書」，更獲得公共工程金質獎設施工程類特優，特別表達肯定與嘉勉。

台北榮總智慧型手術大樓109年7月31日動工，由專業醫護人員參與設計，為全國公立醫院首創全棟智慧型手術醫療設施大樓。台北榮總院長陳威明說，期待透過嶄新的設備及優質舒適的工作空間，大幅提升手術品質及病人滿意度，達成把病人及員工照顧好的五好目標；更希望提供最佳的醫療品質來服務全球民眾，進而使台北榮總成為「全民就醫首選醫院，國際一流醫學中心」。

新建智慧型手術大樓為4層樓建築，與中正樓現有的手術室相互連接，大樓配備複合式手術室、核磁共振、以及神波刀等醫療設備，是一個高科技手術室。為提升病人安全，採用分流運輸設計，區分潔淨、汙物、醫護電梯及走廊，以避免交叉感染。