立委籲更新氣候變遷行動計畫 環保署：最快年底提修正版

「氣候變遷因應法」於今年2月15日公告施行，修正重點為納入2050年淨零排放目標，其中「氣候變遷調適專章」將強化科研接軌、結合地方訂定因地制宜調適策略，但立委洪申翰認為，去年送行政院審核中的第三期國家氣候變遷行動計畫，應納入今年公布施行的氣候法調適專章內容；環保署表示，若要更新調適項目再送審，恐將拉長審查、核定的空窗期，會依送行政院版本繼續走，但最快今年底提出調適行動計畫修正版本。

行政院環保署署長張子敬今至立法院社福及衛環委員會報告業務概況，並備質詢。洪申翰指出，第三期國家氣候變遷調適行動計畫（112-116年）去年已送行政院，但尚未核定，如今氣候法已完成修法，氣候法中增訂的調適專章，現階段就應加入氣候變遷調適行動計畫，否則一執行就是4、5年，等到下一期才處理「很奇怪」。

張子敬回覆，程序上會依已送行政院的版本繼續走，若要更新調整項目後再送審，恐拉長審查、核定的空窗期，但也不代表不能修正，最快今年底就提出修正版本。

張子敬說，現階段因缺乏人力，就算環境部組改通過，也要到今年下半年才會成立；由於人力的缺乏，要因應新法的內容會有困難；洪申翰則批評，不要再用人力不足來回答，「如果照署長這樣講，我們就等環境部通過，再來修氣候變遷法！」

洪申翰表示，未來4年就是要用這個行動方案管考各部會及地方政府調適作為，環保署應說清楚，在新法實施公布階段，應把第三期「國家氣候變遷調適行動方案」加入哪些概念及政策工具，而不是用人力缺乏當理由；張子敬則承諾，會在2周內提出評估報告，針對行動計畫的修正版提出規畫，納入因應法調適專章的內容。

環保署環境衛生及毒物管理處副處長黃偉鳴會後受訪表示，調適專章中如科研等部分需擬定科學報告；由於氣象與相關科研單位需進行整理，但氣候法剛上路，相關工作恐需一段時間才能完成，過去的行動計畫都是依據IPCC（聯合國政府間氣候變遷問題小組）報告，未來若科研部分有相關內容，可依此再報行政院修正。