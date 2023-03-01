「金星合木星」明晚登場 天文館3月開放望遠鏡看最美星團

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
天空中亮度僅次太陽和月球的金星和木星，最近越離越近，明日天色漸暗後，將呈現「金星合木星」現象。圖／天文館提供
天空中亮度僅次太陽和月球的金星和木星，最近越離越近，明日天色漸暗後，將呈現「金星合木星」現象。圖／天文館提供

天空中亮度僅次太陽和月球的金星和木星，最近越離越近，明日天色漸暗後，將呈現「金星合木星」現象，台北市立天文館下午5點30分起，也會以專業望遠鏡在YouTube頻道直播2星同框美景，天候不佳則取消。另外，天文館這個月每周末晚間7點到9點，亦開放專業望遠鏡，供民眾觀賞月球、火星，以及最美星團。

天文館指出，明晚金星亮度達-3.9等、木星-2.1等，均比最亮的星星還亮，即使在有光害處也輕易可見；待晚間6點30分天色漸暗，2者相距僅約32角分，約為滿月大小，是十年間最精彩的金星合木星現象。

天文館說，金星與木星的軌道分別位在地球內外兩側，只有當2顆行星運行到特定相對位置，才能在視線上如此接近，如此機會約10或14個月發生一次。不過，常因接近太陽而不適合觀賞，下次兩者如此接近且適合觀賞，得等到2032年2月7日清晨。

3月每周晚間7點到9點，民眾來訪天文館，可從專業望遠鏡觀看各類星體，不只是離地球最近的月球，去年底剛達「衝」的火星還在最佳觀賞期，即便北市嚴重光害影響下，仍隱約能看到其極冠與雲霧等地表特徵。另有被譽為最美星團的M45昴宿星團、最靠近太陽系的疏散星團之一的鬼宿星團。

天文館表示，這個月觀測2個不同疏散星團，一為著名的金牛座M45昴宿星團，又稱為「七姊妹星團」，是由超過千顆年輕恆星所組成，這些形成不到1億年的恆星散發明亮藍色光芒，且散佈大量氣體與塵埃。

另外則是位在巨蟹座的鬼宿星團，有著比其它鄰近疏散星團更多的恆星，裸眼在黑夜所見猶如模糊斑塊，望遠鏡下又像一團散開的璀璨星點。天文館每周安排不同觀賞目標，詳情可上官網查詢。

天文館這個月每周末晚間7點到9點，亦開放專業望遠鏡，供民眾觀賞月球、火星，以及最美星團。圖／天文館提供
天文館這個月每周末晚間7點到9點，亦開放專業望遠鏡，供民眾觀賞月球、火星，以及最美星團。圖／天文館提供

天文館 木星 火星

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