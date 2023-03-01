高鐵宜蘭延伸案2026年動工？ 王國材：將全力協助

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
立院交委會今上午到宜蘭考察，包括交通部長王國材(左起)、立委陳歐珀、宜蘭縣長林姿妙、立委陳椒華等人均出席。圖／交通部提供
立院交委會今上午到宜蘭考察，包括交通部長王國材(左起)、立委陳歐珀、宜蘭縣長林姿妙、立委陳椒華等人均出席。圖／交通部提供

立院交委會今上午到宜蘭考察交通建設，包括宜蘭縣長林姿妙等人都出席。對於高鐵宜蘭延伸案的進度，鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭及宜蘭鐵路高架化計畫目前正在辦理綜合規畫及環評作業，以及宜花東鐵路提速計畫刻辦理可行性研究，未來計畫完成後，將有助於改善東部鐵路一票難求的狀況。

鐵道局也提到，宜蘭至羅東間既有台鐵車站及路線將改建為高架化、消除9座平交道、增加宜蘭新站整合高鐵延伸宜蘭計畫，以提升東部地區鐵路運輸轉乘便利性。

不過高鐵延伸宜蘭案，最快得要等到2026年才動工，遭宜花東居民質疑，對於東部交通改善恐怕緩不濟急。對此，交通部王國材受訪時表示，宜蘭假日有很多觀光旅遊人潮整體交通聯外條件必須做改善，目前高鐵延伸到宜蘭、台鐵高架化都已經在規劃，有助於舒緩國五壅塞的問題。

至於公路建設部分，王國材表示，包括台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城、台2庚延伸線等，都有助於轉移部分車流，也期待藉此讓沿線旅遊帶變成發展國際觀光的內陸景點。

高公局表示，國5銜接蘇花改案，已在去年5月27日決標展開綜合規畫作業中，國道5號增設冬山交流道的部分，則是在今年1月30日召開審查會議，並已請縣府依據審查意見再修正並加強論述補充可行性評估報告中。

公路總局表示，「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」將規劃提供一新路線分流客貨運提升用路安全，將盡可能在減少環境衝擊前提下，尋找可行路廊，預計今年10月召開地方說明會蒐集地方意見後納入方案，並於今年年底提出可行性期末報告。

至於台2庚延伸線興建計畫，公路總局表示，正在依行政院審議意見修正可行性評估報告，將俟行政院核定後接續辦理綜合規劃及環境影響評估；蘇花安計畫，正辦理環境影響評估作業，預計113年至114年除配合環評審查作業外，也將積極辦理建設計畫報核及設計、用地取得等作業，朝115年工程發包及121年完工為目標趕辦。台9線線蘭陽大橋改建已先行完成可行性評估工作，後續配合水利署公告河川治理計畫後，即可確認橋梁改建方案加速推動。

交通部觀光局表示，蘭陽五漁村計畫範圍，同時也位於東北角暨宜蘭海岸國家風景區，觀光局除了補助宜蘭縣政府辦理五漁村建設計畫外，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處亦配合辦理五漁村周邊據點硬體空間改善，包括舊草嶺隧道南口、大里遊客中心、外澳服務區及龜山島遊客中心等；在觀光行銷及軟體服務方面，管理處推動「頭城鎮五漁村觀光發展規劃案」、「浪漫環境氛圍營造案」、「生態旅遊推動計畫案」，藉由跨機關共同合作，期望五漁村成為台灣最美的山海明珠。

王國材強調，發展宜蘭的交通建設不僅能夠提升當地的交通運輸能力，也將對當地的經濟發展和土地利用帶來深遠且正面的影響，交通部將全力支持與協助宜蘭縣發展各項交通建設。

高鐵延伸宜蘭 王國材 交通部

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