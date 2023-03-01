解缺藥荒　國光破傷風疫苗明年復產上市

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

國光生技宣布，破傷風疫苗新廠已通過衛福部食藥署GMP查廠認證，將儘速完成藥證展延，預計明年復產上市，國光生技表示，國光破傷風類毒素是國內唯一取得藥證的破傷風疫苗，明年起每年將可穩定供應一百萬劑破傷風疫苗，滿足疫苗台灣製造、自給自足的目標，徹底解決現行因破傷風疫苗仰賴專案進口、供貨不穩導致的缺藥問題。

國光生技表示，為提供符合PIC/S GMP規範的產品，2020年董事會決議斥資3億元興建全新的破傷風疫苗廠，並於日前通過食藥署GMP查廠認證。

國光生技指出，國光以最高國際規格興建單獨生產破傷風疫苗廠，這不但是台灣唯一的破傷風疫苗廠，在國際上也少有獨立生產破傷風疫苗產線，目的就是為了讓急診必備的破傷風疫苗供應無虞。

國光生技指出，破傷風疫苗新廠取得GMP後，將積極完成後續的藥證展延作業，明年復產上市後將可穩定供應國人所需的破傷風疫苗，讓近年來破傷風疫苗仰賴專案進口、青黃不接導致基層診所屢傳缺藥的問題不再出現。

國光破傷風疫苗由子公司安特羅銷售，安特羅生技指出，國光破傷風疫苗預計在明年第二季全面進入醫療院所，除了優先滿足台灣防疫需求外，由於國光生產製造的疫苗已在國際銷售多年，也建立良好的口碑，未來將把台灣的破傷風疫苗、腸病毒疫苗銷售到東南亞及大陸市場，持續讓MIT疫苗在國際上發光發熱。

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