缺藥藍籲政院應變 批薛瑞元、吳秀梅「做不好就下台」

缺藥潮尚未解決，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，許多藥品早在去年就通報有缺，加上結構性問題，導致有民眾跑十家藥局都領不到藥。國民黨立委賴士葆也表示，衛福部長薛瑞元、食藥署長吳秀梅無能力也無作為，若做不好，就當機立斷換掉，政府現成立藥品監測中心，應提升到行政院層級、以專案小組處理。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，曾銘宗表示，像肌肉鬆弛劑在2021年3月8日就通報缺藥、複方抗生素、退燒止痛錠在2022年6月6日通報缺藥、降血壓藥品在2022年8月25日通報缺藥、降血脂藥品在2022年8月26日通報缺藥，缺藥缺這麼久，「蔡政府到底在幹嗎？」

而加上健保要大砍藥價，讓缺藥危機擴大，本土藥廠更不願生產低價藥等結構性因素，現有民眾客訴，跑了10家藥局都領不到藥，社區藥師也壓力大。

賴士葆則指出，美國FDA在1999年就成立「缺藥監測中心」，規定任何藥物低於6個月存量，就必須展開監控，並採取因應措施，台灣藥界、醫界早就呼籲政府該這麼做，現基層藥局、診所缺藥問題嚴重，台灣也成立藥品監測中心，他認為層級必須提升到行政院成立專案小組處理。

賴士葆表示，吳秀梅2019年3月29日曾召開「藥品短缺通報評估作業暨後續處理機制」專家會議，結果會後決議都沒有執行，台灣社會現在居然缺藥，薛瑞元和吳秀梅一樣，毫無作為、沒有能力可言，兩人若做不好、就應下台。

國民黨立委謝衣鳳則表示，近期基層藥局、診所大缺阿蒙西林、乙醯胺酚、氧化鎂、布洛芬，經過醫師公會全聯會盤點後發現，台灣現在竟有131種藥缺貨，2月11日薛瑞元開缺藥研討會議後，決議勸說藥商增加產能，如果無法增加產能，則加強醫院、診所到藥局的分配量，解決缺藥問題。

謝衣鳳批評，衛福部提出這樣的會議結論，「有開跟沒開不是一樣嗎？」衛福部如何協助國內藥廠取得原料，大量生產藥品？完全沒有，衛福部不該跨部會、產業、藥界一同召開會議，協調解決問題？

台灣藥品行銷暨管理學會發言人沈采穎藥師說，蔡英文總統曾說過，讓社會有藥可用，民眾會用藥，這當然也是藥師的職責，「但藥在哪裡？」沈采穎表示，她建議政府，解決缺藥問題，請依法行政，指示藥不應給付，取消日劑藥費，實支實付。缺藥中心必須結合相關專業團體、病友團體、製藥業者，共同會商解決缺藥問題。