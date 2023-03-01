台鐵超美EMU3000其實「超難坐」？網抱怨：詭異人體工學

台鐵近年啟用的EMU3000型新自強號城際列車，因富有設計感、極簡風格亮眼，被譽為「最美自強號」。近日卻有《Dcard》網友在網上抱怨，指該型列車「雖然是新的列車，但卻超級難坐」，即使累得半死在上面還是睡不著，偏偏該時段又只有這班，讓他十分痛苦。

該網友描述自己狀況，他表示他第一次坐時就覺得不舒服，但想說「應該是還不習慣」，但直到第二次、第三次，明明超睏超累，想說在火車上可以大睡特睡，卻還是沒辦法睡著。他認為，是因為座椅真的是兩個水平面交錯，雖然可以調整躺椅的角度，但還是不舒服到極點。即使因為太累所以睡著，「15分鐘之後我就會全身痠痛的醒來，很痛苦。」

有些網友認同他的看法，「不是你覺得，我上次台北坐到台東，真的快死掉了」、「從屏東到彰化。坐到腰痠背痛，內裝很新沒錯，但是那個椅子真的難坐」、「真的超難坐，椅子很不符合人體工學」；但也有人意見相反「我覺得自強3000比一般自強好坐欸，一般自強搖晃度很大，每次下車身體就開始頭痛什麼的，新自強反而不會」、「自強3000的確脖子那裡沒東西靠，但是座位比較寬敞，也乾淨，還是很愛自強3000啦」、「3000的優點就是可以充電、不會有沒買票的站在走道，會寬敞一點」。