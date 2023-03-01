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兒童「後新冠15大症狀」曝光 醫：首位是疲憊占44%

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師謝凱生今天分析，「後新冠十五大症狀」調查，第一名為「感到疲憊、缺乏活力」占44%。記者趙容萱／攝影
醫師謝凱生今天分析，「後新冠十五大症狀」調查，第一名為「感到疲憊、缺乏活力」占44%。記者趙容萱／攝影

中國醫藥大學兒童醫院副院長謝凱生今天分析，院內去年7月全台首先開設的兒童後新冠特別門診所做的「後新冠十五大症狀」調查，第一名為「感到疲憊、缺乏活力」占44%，即全身不舒服，不僅身體不舒服，還可能造成學童學習障礙、成人工作的障礙，值得大家重視。

謝凱生說明，調查336名3歲到18歲「後新冠十五大症狀」，第一名「感到疲憊、缺乏活力」占44%，第二名「喘促」占38.5%、第三名「胸痛」占34.1%，第四名「因體力下降而限制活動」占33%，第五名「記憶力、注意、思考」、「心悸」、「新的耳鳴或更嚴重」都占31.9%。

5歲女童染疫復原後，4個月內常反覆發燒、頭痛、不舒服，一直咳，就診吃藥無法根治，後向中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主任賴琬郁求診後，以中藥調理下緩解，恢復健康。賴琬郁說，中國附醫中西醫聯手，針對後新冠孩童成立兒童青少年後新冠整合照護團隊。

賴琬郁說，兒童青少年後新冠整合照護團隊，除了西醫兒科醫師透過特定檢查、定期追蹤，緩解病童的後長新冠症候群症狀，中醫兒科診察，常可發現病患白草莓舌，此為中醫濕熱夾雜證型，病勢纏綿，導致病程延長難癒，可用中藥處方調養緩解。

賴琬郁說，染疫後兒童照護良方LOVE四法寶，L(Love)每周至少四天、每次至少一小時，多陪孩子，多正面鼓勵、多專注傾聽；O(Out)多到戶外運動，每天至少戶外中度活動1小時；V(Vaccine)避免免疫負債，接受常規疫苗接種；E(Eat)確診後一個月請避免冰品冷飲與寒性食物，均衡飲食，反覆感冒者可多攝取富含維生素A、C、D之食物，若有疲倦、腦霧可多補充富含維生素B與Omega-3食物。

她建議家長，可在內關、神門、背部膀胱經與捏脊等穴位按摩，有助緩解孩童長新冠症候群多重病徵。孩童感染新冠病毒後，若不適症狀超過一個月，或症狀嚴重影響生活，可至兒童後新冠特別門診安排檢查。

醫師賴琬郁（左）建議，兒童、青少年染疫後照護良方LOVE四法寶。記者趙容萱／攝影
醫師賴琬郁（左）建議，兒童、青少年染疫後照護良方LOVE四法寶。記者趙容萱／攝影

中醫 中藥

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