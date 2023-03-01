台鐵加開「基隆南港」直達車？王國材：留給專業討論

台鐵基隆至南港直達車加開與否爭議不休，基隆市長謝國樑今表示，基隆已提出折衷方案，建議109次自強號加停南港站，並非增加直達車，另也抱怨台鐵局長杜微，至今未依交通部長王國材指示與他溝通，「請台鐵幫幫基隆」。王國材表示，這是理性課題，會請台鐵與基隆市府再溝通，給專業討論。

對此，王國材今上午到宜蘭考察受訪時表示，目前整個西部幹線，也就是八堵這一段到樹林，是最壅塞的路段，台鐵局初步研究，如果以直達車，那個這輛列車在某些地方就不能停，屆時可能會影響到汐科，或是相關車站的使用者權益。

至於台鐵局先前稱「有困難」，王國材解釋，主要是因為這段的容量不夠，所以台鐵才表示有困難。

王國材強調，可不可以開直達車，是理性討論課題，會請台鐵局和基隆市府做溝通，到底有沒有辦法處理，就留給專業討論。