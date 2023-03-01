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屏東愛文芒果一眠大一寸 惱人炭疽病及薊馬來搗亂

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
炭疽病造成芒果果梗黑色病斑及乾枯。圖／高雄農改場提供
炭疽病造成芒果果梗黑色病斑及乾枯。圖／高雄農改場提供

屏東縣沿海鄉鎮是國內愛文芒果重要產區，去年因雨後放晴加上日夜溫差大，導致花穗嚴重酥花，小果也出現病斑，產量慘跌近半；目前進入關鍵的幼果期，高雄區農業改良場發現，近來因少降雨，害蟲密度略有上升，又因氣候多變日夜溫差大，田間露水多，濕度相對高，部分果園已發現影響芒果品質和產量的炭疽病及薊馬類，呼籲農友在發生初期及時防治。

高雄場長戴順發說，炭疽病是影響芒果最關鍵的病害，具有潛伏感染特性，在花期及幼果期即可侵入感染，不過此時病徵並不明顯，農友常疏於防範；炭疽病菌可感染果實、花穗及枝葉，在高溫高濕的環境下可產生分生孢子，藉由雨水及氣流帶動傳播。

他說，芒果花期薊馬類害蟲危害嚴重，主要有台灣花薊馬、小黃薊馬及腹鉤薊馬，近年以台灣花薊馬最為常見，多躲藏在芒果花穗上刺吸為害，造成花穗乾枯；小黃薊馬喜好躲藏在芒果花穗、幼果果蒂及新葉葉脈附近，可造成嫩葉焦枯、花穗受損及幼果表皮褐化結痂，初期不易察覺，待被害徵狀出現時，再防治則為時已晚，腹鉤薊馬則好發於芒果老葉。

他提醒，花期及幼果期是芒果病蟲害防治關鍵時期，農友要加強巡視田區植株是否出現病斑及懸掛黃色黏板監測害蟲密度，即時掌握防治時機，同時加強田間衛生管理，落實清園工作，適當地修剪枝條，可增加通風性以減少病害發生及降低害蟲的族群密度，也可增加施藥時藥劑觸及病原菌與害蟲的機會。

他說，部分果農採不施化學防治的有機農法，如要做化學防治時，可參考農藥資訊服務網及植物保護資訊系統的核准用藥，務必依照核准的稀釋倍數施用，以降低產生抗藥性風險，另輸日、韓芒果病蟲害防治用農藥基準，可參考農業藥物毒物試驗所之外銷農產品用藥基準。

薊馬危害芒果的幼果，造成果皮表面出現疤痕。圖／高雄農改場提供
薊馬危害芒果的幼果，造成果皮表面出現疤痕。圖／高雄農改場提供

芒果 屏東縣

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