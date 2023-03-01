「ZESPRI」奇異果驗出禁用農藥 陸14噸冷凍鮑遭攔截
食藥署今公布最新一批邊境查驗不合格食品，知名奇異果品牌「ZESPRI」遭檢出禁用農藥，全批逾20公噸全數退運。同時，日本草莓、智利櫻桃今再度上榜。食藥署表示，智利櫻桃本周不合格批數12批，是該產季以來最多，半年則累計有37批。
由「信成行國際股份有限公司」自義大利進口的「ZESPRI鮮奇異果（FRESH KIWIFRUIT）」總重達22017公斤，在邊境被檢出了國內禁用於奇異果上的農藥「依芬寧」殘留0.04 ppm，因此全數退運或銷毀。
本周智利櫻桃也再度上榜，共攔截12批。陳慶裕表示，智利櫻桃產季為每年11月至隔年2月，本周不合格批數是產季以來最高的一次，將針對智利櫻桃不分進口商的百分之百查驗措施，實施至3月底，再討論是否有後續作為。
另外從中國大陸進口的不合格食品、食器有4項，分別為「鼎信國際貿易有限公司」進口的14,115公斤「冷凍水煮鮑魚(FROZEN COOKED ABALONE (SHELL ON ) (Haliotis discus))」檢出動物用藥磺胺甲基噁唑0.03 ppm；「彥志企業有限公司」進口的5,412公斤「冷凍烏魚子(MUGIL CEPHALUS)」檢出動物用藥Leucocrystal violet(還原型結晶紫) 1.0 ppb；「明鴻蔘藥貿易有限公司」進口的2,300公斤「菊花(CHRYSANTHEMUM)」檢出殘留農藥陶斯松1 ppm。「輝彥企業有限公司」進口的5,054公斤「塑膠叉子100入(減塑)(PLASTIC CUTLERY)」溶出試驗不符規定。
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