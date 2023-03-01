台南水情嚴峻 黃偉哲：比起百年大旱 水庫可多撐1個月

南部水情嚴峻，台南水情燈號今天起調整為橙燈，針對1千度以上用水大戶要求減量10%至20%，台南市長黃偉哲表示，減量供水雖對一般用水戶影響不大，但還是呼籲要節約用水，市府率先以身作則，提前啟動因應措施，消防用水及澆灌、灑水等使用回收水每日約4200噸到4500噸，呼籲大家一起響應。

黃偉哲說，上禮拜行政院決定對雜糧雜作要持續供水，曾文水庫蓄水只剩1.4億立方公尺，還要再耗掉2千萬立方公尺，水情會更為嚴峻，今天水情燈號轉為橙燈，用水1千度以上大戶要減供10%至20%，節水光靠政府力量是不夠的，將來若再轉燈變成減壓、減量供水，不希望等到那一天才來緊張。該做的還是要提前做。

黃偉哲指出，主要水庫餘量比起2年前百年大旱，至少還多出3千萬立方公尺，可多撐一個月至45天，到5月底估計應該還剩7、8千萬立方公尺，希望能夠度過乾旱難關，因為水就是這麼多今天少用一點明天就多一點，希望南市每日用水量控管在100萬立方公尺，呼籲大家節約用水。

經發局表示，台南地區水情燈號今天起調整為減量供水橙燈，每月1000度以上工業用水戶以節水10%為目標，科學園區及工業區，分別由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%。至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

台南市1千度以上用水大戶有651戶，特定行業（游泳池、三溫暖、洗車業等）有120家，今起展開稽查未達到節水10%第一次先開勸導單，第二次就會針對「每日用水量1000度以上節水未達10%工業用水戶」進行專案水表鉛封作業，強制降低用水量。另一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時減壓供水措施。

截至今天最新水情，曾文水庫蓄水剩1.2億立方公尺，蓄水率23.73%，烏山頭水庫2876萬立方公尺，蓄水率36.31％，兩水庫合計1.49億立方公尺，蓄水率25.43％，南化水庫蓄水已跌到4347萬立方公尺，蓄水率剩 48.7%。面對3、4月是否降雨還不明，南水局呼籲要節約用水。

台南市府啟動自主節水計畫，包括公家用水、啟用回收水；回收水的部分，包括植物的澆灌、道路的清洗以及消防用水，合計每天可以減少使用約4800噸；水利局7座水資中心(安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康)每日可供1萬6800噸回收水，鼓勵民眾免費取用。