高雄壽山動物園狐獴吃「串燒」 翻轉後會掉出麵包蟲

高雄壽山動物園在228連假期間湧入3萬8千名遊客，眼尖遊客發現狐獴也有玩具可玩，轉一轉還有麵包蟲掉下來。壽山動物園表示，為讓動物生活環境更豐富，專家依據狐獴愛探索及覓食習性，量身設計「串燒覓食玩具」，讓狐獴翻轉玩具才能享用蟲蟲大餐，營造類似野外的生活環境。

狐獴是動物園整修後的新成員，位在動物園入口處十分明顯。專業團隊為狐獴準備「串燒覓食玩具」，像串燒的圓球裡面放入狐獴最愛的麵包蟲，圓球上開著小孔，只要狐獴用長爪將圓球轉動到特定角度，麵包蟲就會從孔洞掉出，得以飽餐一頓，另外展場也利用塑膠管打造地面隧道，狐獴可鑽來鑽去。

壽山動物園表示，邀請中山大學生物系教授張學文成立「環境豐富小組」，會同保育員及獸醫集體腦力激盪，陸續為園區裡不同物種的動物開發互動新玩具。專家分析，「串燒覓食玩具」可增加狐獴覓食難度，提供更多生理及心理刺激，也讓遊客看到更多元的動物行為。

此外，狐獴不會囤積脂肪，所以必須不斷覓食，園區食物供應無虞，但為降低動物的刻板行為，保育員在寶特瓶戳孔放入狐獴最愛的麵包蟲進行覓食測試，經過短暫嘗試後，狐獴逐漸領悟如何操作才能吃到食物。