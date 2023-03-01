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客運駕駛缺員嚴重 彰化客運停駛1路線、調整9路線班次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
彰化客運宣布3月15日起調整(含減班)、改點17條路線。本報資料照
彰化客運宣布3月15日起調整(含減班)、改點17條路線。本報資料照

因應通膨成本上升、駕駛員缺工問題嚴重，各客運業者除了陸續宣布調漲票價，彰化客運近期宣布，「6909鹿港—彰化—草屯」路線許可證到期不續營，即日起停駛、「6908水尾—彰化—草屯」持續維持暫停營運，另外，3月15日起也將調整(含減班)、改點17條路線，其中調整班次共有9路線。

彰化客運今年農曆年前已公告停駛運量較低的「6908水尾-草屯」、「6910彰化-草屯-埔里」、「6870台中-溪頭」、「6935水尾-彰化-台中」，即日起再停駛「6909鹿港-彰化-草屯」路線，「6908水尾—彰化—草屯」路線則自疫情以來持續維持暫停營運。該公司說明，停駛路線平時載客量就低，平日更只有一往返趟次，且多有其他重複路線可替代，影響不大。

另外，彰化客運宣布，3月15日起調整(含減班)、改點17條路線，其中調整班次路線包括彰化2路 彰化-保警-彰化火車站、彰化17路 彰化-芬園-草屯(含支線)、南投3路 草屯-南投-溪頭(含支線)、6900彰化-鹿港（經馬鳴山）、6916彰化-南投（經省訓團）、6917彰化-南投（經南崗）、6918彰化-南投（經林子頭）、6919彰化-南投（經縣庄）、6933鹿港-彰化-台中。

彰化客運表示，該公司疫情期間客運量減少到剩4成，現在已逐漸恢復至8成，但仍有約一半路線維持或調整減班。這次調整班次路線多是針對例假日調整，考量假日出遊旅次可透過台鐵或其他路線替代，平日通勤通學班次則盡量不調整，盼將對旅客的影響降到最低。

彰化客運指出，疫情期間因載客獎金減少，不少駕駛轉往物流業，疫後即便運量恢復，駕駛員仍招募不順利，目前仍缺少約15%人力(15至20人)，未來若補足人力會再研議恢復原本班次。

彰化客運指出，隨著近期人力、原物料、油價等成本上漲，部分業者縮小票價優惠，但調整票價要經過公路總局核准，該公司已2年沒調整，近期中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會針對18項成本檢討與主管機關密集開會，希望盡快有結果。

彰化 南投 鹿港

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