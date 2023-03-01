天文館3月周末晚間開放望遠鏡觀賞月球、火星與最美星團

台北天文館3月的周末晚間19至21時，將開放專業望遠鏡提供民眾觀賞各類星體，包括離我們最近的月球、神秘的火星、被譽為最美星團的M45昴宿星團、以及最靠近太陽系的疏散星團之一的鬼宿星團，歡迎來認識望遠鏡下截然不同的奇妙宇宙。

月球是離我們最近的天體，所以在望遠鏡的視野中也是最壯觀的天體，在不同的月相之下，您可以觀察到不同的月球景觀：盈凸月的時候最適合觀察月球正面南半部的一座醒目大撞擊坑—第谷坑，整個環形坑在太陽光線的投影下形成明亮的射紋系統，看起來有那麼點像輪子樞紐的輻條；娥眉月的時候適合欣賞月亮上稱為海的平坦的區域與周圍的一些小環形山，這些月球上凹凸不平的區域，在太陽光線底下所形成的的陰影是如此的立體明顯。

去年底剛達「衝」的火星目前仍在最佳觀賞期，即使在台北市嚴重的光害影響下，透過望遠鏡仍然隱約可以看到火星的極冠和雲霧等地表的特徵，當然也是不容錯過的觀測對象。

這個月我們將觀測二個不同的疏散星團，一個是著名的金牛座M45昴宿星團，又稱為「七姊妹星團」(The Pleiades)，它在望遠鏡下宛如一堆璀璨寶石，由超過一千顆年輕恆星所組成的疏散星團，這些剛形成不到一億年的恆星散發著明亮的藍色光芒，其間還散佈著大量氣體與塵埃，使它成為鏡頭下最美麗的星體之一；另一個是位於巨蟹座的一個疏散星團。也是最靠近太陽系的疏散星團之一，並且有著比其它鄰近疏散星團更多的恆星。在黑暗的夜空下，裸眼看見的鬼宿星團像是一個模糊的斑塊，在望遠鏡下像是一團散開的璀璨星點。

天文館每周末晚間均安排不同的觀賞目標，請參閱網站公告，並歡迎來欣賞這些美麗的星體。