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柬埔寨現H5N1一女童歿 陳吉仲：目前不考慮禽場打疫苗

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
立法院經濟委員會上午邀請經濟部、國發會、農委會、公平會等單位，就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告備詢，外界質疑農委會進口澳洲蛋價貴，恐怕要倒貼，農委會主委陳吉仲（右）表示，進口雞蛋加上空運，成本確實比較高，農委會會吸收。記者曾吉松／攝影
立法院經濟委員會上午邀請經濟部、國發會、農委會、公平會等單位，就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告備詢，外界質疑農委會進口澳洲蛋價貴，恐怕要倒貼，農委會主委陳吉仲（右）表示，進口雞蛋加上空運，成本確實比較高，農委會會吸收。記者曾吉松／攝影

柬埔寨新增2例H5N1流感確定病例，衛福部疾管署2月24日起，提升柬埔寨新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示(Alert)；農委會主委陳吉仲表示，世界動物衛生組織(WOAH)也正在討論，是否針對禽類施打禽流感疫苗，未來要看疫苗的有效性，及未來技術而定，但台灣目前不考慮。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、國發會、農委會、公平會等單位，就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告，並備質詢。

衛福部疾管署上午發出新聞稿表示，柬埔寨今年(2023年)2月22日至24日間，公布新增2例H5N1禽流感確定病例，指標個案為11歲的女童，發病第7日即死亡，而她的父親也染疫確診。H5N1禽流感是目前全球禽流感流行的主要型別，也是台灣目前禽流感疫情的傳染型別，因此特別引起關注。

陳吉仲表示，世界動物衛生組織(WOAH)也正在討論，像美國等先進國家，不施打禽流感疫苗的原因之一，就是擔心H5N1會禽傳人，才沒有施打疫苗，否則東南亞等先進國家，包括中國大陸都有施打疫苗，施打禽流感疫苗，是可以抑制禽流感，但不好控制禽傳人，這也是我國現在還沒施打疫苗的主要原因。

陳吉仲說，兩周前也請農委會副主委杜文珍跟學術界積極討論這議題，更重要的是，是不是可以讓H5N1不要在地化，現在看起來，可能需要更大、強力措施，才有機會達成。他說，2017年H5N6也是會禽傳人，當初也採最激烈的7天禁宰禁運措施，把病毒清除；H5N1也希望可以盡量減少，這部分要與衛福部做好防疫工作。

我國是否會採取施打禽流感疫苗方式防疫？陳吉仲說，「沒有，目前不考慮。」但是未來要看整個疫苗的有效性，這不僅是我國的家禽產業，還要考慮公衛部分，現在WOAH內部也在積極討論，如果為了降低家禽影響，先進國家也有考慮要施打，但我國現在還在討論中，要視未來的技術而定，目前不會考慮施打疫苗。

禽流感 流感疫苗 陳吉仲

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