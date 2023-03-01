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血液供應亮紅燈！南部 O型、AB型醫療用血庫存已見底

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
醫療用量激增，南部地區O型及AB型醫療用血庫存見底。圖／捐血中心提供
醫療用量激增，南部地區O型及AB型醫療用血庫存見底。圖／捐血中心提供

農曆年後病患陸續回診且疫情影響仍大，捐血人潮雖有恢復，但因醫院重大手術用血量激增影響，導致血液庫存量持續下降。加上逐漸轉冷的天氣，讓捐血意願更趨谷底，血液庫存已瀕臨斷頭邊緣。目前高雄捐血中心總體庫存僅剩4天，尤其O型及AB型庫存不到3天最為短缺。

高雄捐血中心表示，儘管已緊急從外縣市調撥血液，但醫療使用量的激增已經超出捐血量。醫院正常血液庫存量是7天，這樣嚴峻的情況罕見持續較久，因此呼籲嘉義、台南、高雄、屏東、台東、澎湖部地區民眾積極參與愛心捐血行動，共同度過缺血困境。一袖之力，可以挽救生命。只要符合捐血資格，請踴躍前往各捐血點捐血，讓您的熱血為需要幫助的病患帶來新生。

另為確保民眾健康與安全，在疫情期間，捐血中心嚴格落實防疫措施，讓捐血環境更加安全舒適。讓我們一起關心醫院急需用血的病患，用熱情和行動，為這場愛心的大行動注入力量。

捐血中心 庫存 疫情

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