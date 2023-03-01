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水情30年來最嚴峻 高市今與中央同步成立旱災應變中心

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁表示，國內水情歷卅年最嚴峻，他已指示包括鳳山水庫，澄清湖及阿公店水庫都要趕快備滿水位。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁表示，國內水情歷卅年最嚴峻，他已指示包括鳳山水庫，澄清湖及阿公店水庫都要趕快備滿水位。記者王昭月／攝影

南部面臨30年來最嚴峻的水情挑戰，盡管高雄水情仍維持在「綠燈」狀態，但高市府今與中央同步成立抗旱應變中心，加強整備，市長陳其邁也指示供應高雄用水的澄清湖、鳳山水庫及阿公店水庫，要加速備滿水位，3、4月期間民眾也要節約用水，共體時艱。

陳其邁表示，目前高屏溪川流量僅7.3每秒／立方公尺，水情挑戰是30年來最嚴峻的一次。因應缺水，前天他召開會議，也到高屏溪攔河堰視察，目前高市每天用水量約140萬噸，備援的伏流水約70至80噸，前年市府就超前部署62口抗旱水井，1天可再供13.6萬噸。

至今年2月底，高市已新掘11口井，至4月預計加挖卅39口，合計50口井，出水量可提供到13.2萬噸。希望利用豐沛的伏流水，地下水等備援用水水量，供足高雄民生及工業用水。

陳其邁說，至目前為止，台南水情是「黃燈」，高雄水情雖仍是綠燈，但接下來會進到減量供水，希望在不影響民生供水情況下，大家度過30年來最嚴峻的一次挑戰，因此呼籲民眾節約用水，共體時艱。此外趁水資源還算充裕下，包括鳳山水庫、澄清湖、阿公店水庫，也都加緊備滿水源。

他說，目前澄清湖水位已達87%，鳳山水庫在過去枯水期的水位至少都維持在50%，阿公店水庫部分，市府近日也與農水署協商，加緊儲水。高雄過去通常都會到5月才降雨，這段期間市府透過多元開發水源，也把水庫水位備滿，希望大家共體時艱。

水庫 澄清湖 陳其邁

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