資源循環「Taiwan can help」 環署研議口罩回收再利用

我國配合2050淨零排放目標，推動十二項關鍵戰略，其中環保署針對「淨零綠生活」戰略推動綠色辦公、綠色採購等，立委認為，口罩回收為重要議題，但涉及回收系統、技術及社會風氣部分，環保署應研議其回收的可行性，真正落實「Taiwan can help」，另建議綠色夥伴列入績效考評，並要求本月提出報告。

行政院環保署署長張子敬今至立法院社福及衛環委員會報告業務概況，並備質詢。針對廢棄物管理及資源循環，報告指出，環保署去年12月15日修正發布「事業廢棄物再利用管理辦法」，強化機構管理、加強產品追蹤，明定再利用製成設施、減收、停收及資格廢止，規範產品品質、用途、網路申報產品至最終流向（含加工廠），並增加與土壤直接接觸再利用用途產品其環境用途溶出標準及使用規範，明定銷售對象、清除及申報方式。

立委溫玉霞及蘇巧慧認為，口罩回收再利用為重要議題，過去因牽涉到口罩材質及其回收系統建立，難以全部回收，但目前已有業者研發出全口罩皆可回收，認為應擴大實施，領先國際做到口罩資源再循環，讓台灣在環境保護綠生活部分真的是「Taiwan can help」。

蘇巧慧指出，一個口罩其實是由三種材料所組成，因此無法用一個材料來回收，目前新北市鶯歌已有廠商研發出全塑料回收，並願意將此技術公開專利，讓全台業者使用，此技術不會增加業者成本，只要建立起後端的回收系統即可擴大推行。

蘇巧慧表示，口罩回收再利用議題將涉及如何製造、如何回收、大眾是否了解，口罩回收後不會再做成口罩等部分，目前已有全口罩回收技術，剩下的就是社會風氣，這部分應由行政部門作為領頭羊帶動風氣。

張子敬表示，非常支持此作法。口罩綠色設計源頭材質一致才容易回收，回收後再利用，相關價值、成本效益需要估算，另回收系統的建立、是否徵收費用或給予補貼等仍須研究。

另蘇巧慧也針對綠色辦公及綠色夥伴質詢，「淨零綠生活」關鍵戰略推動5大指標、35項措施，包含能源、資源、綠色採購等，以企業來說，執行綠色辦公若達到其中25項，即可成為綠色夥伴，「但成為綠色夥伴能幹嘛？」實施政策蘿蔔及棒子需並行，但認為目前誘因不夠多，建議應列績效考評，如綠色口罩應納入綠色採購項目。

蘇巧慧舉例，環保署去年做得最好的政策，就是推動自備環保杯至商店購買飲料折抵5元政策，區區5元卻造成很大效益，還能帶動社會風尚；蘇建議，環保署除一次性塑膠杯外，也應提出更多相關政策的具體作為或方向，要求環保署於本月提出口罩回收再利用、綠色夥伴考評及綠色採購政策報告。