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流感重症增4例 9歲女童發病到住院僅三天

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，但流感疫情也不容小覷。圖／本報系資料照片
新冠肺炎疫情趨緩，但流感疫情也不容小覷。圖／本報系資料照片

新冠肺炎疫情趨緩，但流感疫情也不容小覷，疾管署今天公布新增四例流感重症，本流感季累計53例重症、9例死亡。新增重症個案中包括一例9歲女童，發病至住院僅三天。疾管署發言人羅一鈞表示，目前流感疫情持平，不像中國大陸出現A型流感爆發的狀況，應與春節期間國內仍維持口罩政策有關。

防疫醫師林詠青表示，本次新增的四例個案，其中三例感染H3N2、一例感染H1N1，年齡介於9歲至77歲，皆未接種疫苗；除了女童之外，其餘個案都有慢性病史。

林詠青表示，該名女童為感染A型H3Ｎ2，發病至住到加護病房僅三天，病程變化迅速。因此提醒如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫。

另疾管署公布柬埔寨於今年2月22日至24日間，短時間內新增兩例H5N1流感確定病例，因此自2月24日起提升該國新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示(Alert)。

近期H5N1禽流感於全球野鳥及家禽中流行，除禽隻外，多地亦發生哺乳動物感染案件，WHO於今年1月6日發布風險評估表示，病毒基因中迄無發現哺乳動物之適應性標記或抗病毒藥物之抗藥性標記，目前尚未具人際間持續傳播能力，惟禽類中持續檢出病毒，建議應避免人禽接觸行為。

禽流感 疫情 口罩

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