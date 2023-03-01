碳費、申報怎執行？張子敬：輔導企業 大排放源先徵收

行政院環保署署長張子敬今至立法院社福及衛環委員會報告業務概況，並備質詢。立委賴惠員針對碳費徵收提出質詢，環保署預計2024年執行碳費，但仍未見碳費計算等相關內容，輔導企業申報部分也需研議。環保署長張子敬表示，碳費將分階段逐步推動實施，初期將從大排放源開始徵收。

環保署去年將「溫室氣體減量及管理法」修正草案函送審，今年2月15日經總統公布實施，並改名為「氣候變遷因應法」，修正重點包含納入2050淨零排放目標、確立部會權責、增列公正轉型、強化排化管制及誘因機制促進減量、徵收碳費專款專用、增訂氣候邊謙調適專章、強化碳足跡管理機制及產品標示、強化資訊公開及公眾參與機制等。

張子敬報告，為提升國內查驗量能，截至今年2月15日止，已培訓約190名查證人員取得溫室氣體盤查作業查證人員訓練證明，並已規畫於今年第一季持續開設訓課程；新設查驗機構部分，已有5家新設查驗機構取得ISO 14064認證，後續環保署將完成許可申請、加速擴充國內查驗機構量能。

張子敬指出，目前列管及輔導產業進行溫室氣體盤查業者，包含直接及間接排放源，直接排放源即指全廠（場）化石燃料燃燒直接年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量排放源，總計289家。

間接排放源於去年8月公告，包含化石燃料燃燒直接排放量及使用電力間接年排放量，總計達2.5萬公噸二氧化碳當量排放源，預計增加239家，電力間接排放量將增加約14百萬公噸二氧化碳當量。

賴惠員指出，碳費徵收預計於2024年起執行，但目前尚未公布收費金額及計算方式，歐盟預計2023年先試行3年，鋼鐵、肥料、電力等產品若要進口都要申報碳排；另近期歐盟也打螺絲納入須申報項目，這部分該如何申報？國內中小企業高達159萬家，申報輔導又該如何執行？

張子敬回覆，棒子、蘿蔔都要給，為鼓勵企業積極減量，對於碳費徵收對象將指定其減量目標，企業若提出自主減量計畫，並按照承諾執行，將給予優惠費率；若未達減量目標者，則需追繳碳費。

張子敬表示，為加速國內減碳工作及因應歐盟碳邊境調整機制，氣候變遷因應法新增碳費徵收及配套措施，碳費將分階段逐步推動實施，初期將從大排放源開始徵收。

至於企業輔導申報部分，張子敬表示，5家新設查驗機構可協助，我國很多企業需要出口產品，但不是每件產品都出口歐盟國家，因此會針對需出口產品至歐盟的企業進行義務性輔導。