快訊

國內首見本土猴痘個案！2男皆無出國旅遊史 疫調匡列25接觸者

緬甸內戰未完：制裁下的軍政府為何還這麼穩？

瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生宣判！主嫌殺人未遂判9年 2共犯4年8月

高鐵清明加開256班次列車 3月3日凌晨搶票

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣高鐵公司今表示，3月31日至4月6日清明連假疏運期間，總計規劃加開256班次列車。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司今表示，3月31日至4月6日清明連假疏運期間，總計規劃加開256班次列車。圖／台灣高鐵公司提供

為服務旅客清明返鄉掃墓、出遊的需求，台灣高鐵公司今表示，3月31日至4月6日清明連假疏運期間，總計規劃加開256班次列車，其中南下110班，北上146班，7天下來，提供1251班次的旅運服務。各車次列車將自3月3日凌晨零時起開放購票

為了服務提前返鄉掃墓的旅客，台灣高鐵公司規劃於3月17日、18日增開3班次南下列車，3月19日增開1班次北上列車；另為配合3月25日調整為補上班日，當日亦增開3班次北上列車，上述增開的7班次列車均也同樣從3月3日開放購票。

台灣高鐵公司提醒，為加強服務旅客，疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請夜間乘車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

此外，即日起旅客持有之實體車票若不慎遭毀損，或手機取票後因故無法顯示手機票證，可至車站售票窗口經本公司確認車票之有效性後，依原車票內容換發新票一次，免收手續費。

台灣高鐵公司提醒，疏運期間人潮眾多，敬請旅客預先完成訂位及購票並提早取票，到站後即可輕鬆進站搭車。清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

此外，旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。

高鐵

延伸閱讀

戴安全帽口罩購物被懷疑是跟蹤狂 高雄男衰進警局

228連假將結束 金門海空運湧人潮疏運正常

脫口罩有外貌焦慮？諮商師：「美」的定義越來越嚴苛

口罩商只有1樓裝住警器 15歲弟被母電話叫醒關門不及喪命

相關新聞

影／對著垃圾車大吵！他拿廢輪胎要砸環保人員 男子出面道歉了

根據環保署表示，國內1年產生約12萬公噸廢輪胎，平均每月需處理廢輪胎量約1萬公噸。日前有網友貼出一則抖音，影片中見一名男子因回收廢輪胎問題與環保人員發生衝突，盛氣之下居然直接拿著輪胎丟向環保人員，引來眾人抨擊。

連假後上班首日天氣霧濛濛 雲嘉南空品差亮「紅燈」

受地形影響，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，截至今早9時止，總計有7處空品測站達到「紅色警示」等級、...

今晚變天！連2波東北季風接力 最冷10度時間點曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，各地晴朗，西半部有低雲...

立委批硬湊連假「打亂勞資節奏」 人事總處：未來調整放假均不超過3次

行政院前院長蘇貞昌二○二○年拍板，未來春節連假至少都會有七天的假期，以「挪調放假」方式處理，今年春節連假長達十天，連假政...

補班日今年高達6次！心累效率差 公務員：補班像「行屍走肉」

春節及二二八連假剛結束，但連假補班制度引發檢討，連假前後的周六需要補班，形成一周要上班六天，光二月就有兩周要連上六天班，...

鄭明典示警：空品不好 雲嘉南紅燈 晚間再一波境外空汙

今晚起受到東北季風影響，各地氣溫下探10、11度。氣象局長鄭明典也在臉書示警「空氣品質不好」。鄭明典表示，看預測，今晚半...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦