高鐵清明加開256班次列車 3月3日凌晨搶票

為服務旅客清明返鄉掃墓、出遊的需求，台灣高鐵公司今表示，3月31日至4月6日清明連假疏運期間，總計規劃加開256班次列車，其中南下110班，北上146班，7天下來，提供1251班次的旅運服務。各車次列車將自3月3日凌晨零時起開放購票

為了服務提前返鄉掃墓的旅客，台灣高鐵公司規劃於3月17日、18日增開3班次南下列車，3月19日增開1班次北上列車；另為配合3月25日調整為補上班日，當日亦增開3班次北上列車，上述增開的7班次列車均也同樣從3月3日開放購票。

台灣高鐵公司提醒，為加強服務旅客，疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請夜間乘車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

此外，即日起旅客持有之實體車票若不慎遭毀損，或手機取票後因故無法顯示手機票證，可至車站售票窗口經本公司確認車票之有效性後，依原車票內容換發新票一次，免收手續費。

台灣高鐵公司提醒，疏運期間人潮眾多，敬請旅客預先完成訂位及購票並提早取票，到站後即可輕鬆進站搭車。清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

此外，旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。