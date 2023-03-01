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影／對著垃圾車大吵！他拿廢輪胎要砸環保人員 男子出面道歉了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼抖音，影片中見一名男子因回收廢輪胎問題與環保人員發生衝突，盛氣之下居然直接拿著輪胎丟向環保人員。 圖擷自臉書
網友貼抖音，影片中見一名男子因回收廢輪胎問題與環保人員發生衝突，盛氣之下居然直接拿著輪胎丟向環保人員。 圖擷自臉書

根據環保署表示，國內1年產生約12萬公噸廢輪胎，平均每月需處理廢輪胎量約1萬公噸。日前有網友貼出一則抖音，影片中見一名男子因回收廢輪胎問題與環保人員發生衝突，盛怒之下居然直接拿著輪胎丟向環保人員，引來眾人抨擊。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一則抖音並表示「居然拿輪胎丟人」，實在有夠囂張。影片中可見環保人員不斷地跟一位要丟廢輪胎的男子解釋，後面還有人也要丟，車子容量有限怕會裝不下，並告知規定一天最多兩捆，但這名男子聽不進環保人員的勸說，拿起廢輪胎爆氣丟向環保人員，整個過程都被環保車上的監視器給拍下。

影片一出，該名男子的行徑引起許多公憤，很多網友憤憤不平表示「太誇張了」、「直接提告吧」、「哪家機車行，找的出來嗎？有夠過分的」、「超沒水準的，自以為是大爺想怎樣就怎樣，還用丟的」、「廢物車行，弄到它關門」、「自私比無知更可怕」、「不管能不能收，用輪胎丟人就是侮辱公務人員」、「環保車也不是沒收啊，一天兩捆是有什麼理解障礙，剩下的是不能隔天再丟嗎？」、「什麼時候表演吃輪胎，老闆！人話聽不懂唷」、「對別人不尊重，丟輪胎，哪天如果你修不好，別人可以這樣對你嗎？」、「明天在丟分兩次會怎樣嗎？一天是可以換幾條輪胎」。

有過類似需求經驗的店家也紛紛表示「呃，連續丟棄整捆的廢輪胎，客觀判斷屬於事業廢棄物，應自行花錢請專門的環保物業處理吧」、「我認識的店家，都是花錢請輪胎回收業者來收的」、「輪胎有專門在回收的車，一般回收車是不收的」、「有專門回收輪胎的業者，這要聯絡他們專門處理，不能丟垃圾車的，我也是保養廠的，所以很清楚！」

文章曝光後，該名男子遭網友肉搜，是在新北市新莊區一位開機車行的老闆，他非常的後悔並出面道歉，表示自己不該有如此不理智的行為，期望大家能夠原諒他。

環保署表示，國內廢輪胎的回收管道依產生源不同主要分為兩類：由家戶或機車行、腳踏車行等所產生之廢輪胎屬於一般廢棄物，可交由地方清潔隊負責清除；如果是輪胎行及汽車維修業等屬於法定公告指定之事業，則應依照廢棄物清理法第28條的規定自行或委託清除。

@vava_0921

居然拿輪胎丟人⋯歡迎大家去鴻潤車業換輪胎🙌🏻 #沒水準的人 #清潔人員辛苦了 #垃圾整理

♬ 原聲 - 🐟 - 🐟

環保署 監視器 廢輪胎 抖音 爆廢公社

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