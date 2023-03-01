台鐵清明連假加開189班列車 3月3日零時開放訂票

二二八連假剛結束，清明連假緊接著而來，台鐵局今表示，因應112年清明連續假期疏運旅客需要，自3月31日(星期五)起至4月6日(星期四)止計7天，全線加開各級列車共計189班，其中包含東部地區實名制列車8班、彰化－花蓮跨線EMU3000型自強號列車4班及112年4月1日至4月5日中壢－花蓮EMU900型區間快車10班、七堵－高雄EMU900型區間快車10班。

台鐵局表示，為加強疏運旅客，3月31日至4月6日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局表示，清明連假車票自3月3日（星期五）0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於3月4日（星期六）0時起，開放111年8月1日前(配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策)設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。