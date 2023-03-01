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連假後上班首日天氣霧濛濛 雲嘉南空品差亮「紅燈」
受地形影響，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，截至今早9時止，總計有7處空品測站達到「紅色警示」等級、26處空品測站達到「橘色提醒」等級，環保署提醒，雲嘉南地區、高雄湖內地區民眾應減少戶外活動；台北大同地區、新北三重地區、中部及高屏地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。
根據環保署空品監測網截至今中午9時監測資料，全台7處測站亮「紅燈」，其中嘉義新港測站PM2.5濃度為61.5微克／立方公尺最高、嘉義測站PM2.5濃度為60.3微克／立方公尺、台南測站PM2.5濃度為56.5微克／立方公尺、高雄湖內測站PM2.5濃度56微克／立方公尺、嘉義朴子測站PM2.5濃度55.6微克／立方公尺、台南安南測站PM2.5濃度54.9微克／立方公尺、台南新營測站PM2.5濃度54.7微克／立方公尺。
依照環保署監測資料及氣象局昨晚6時氣象資料顯示，今天白天環境風場為偏東風，西半部位於被封測，擴散條件差，晚起東北季風增強或大陸冷氣團南下，迎風面擴散條件好轉，中南部位於下風處，汙染物仍易累積；白天西半部地區，以及馬祖、金門易有局部霧或低雲已想能見度。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
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