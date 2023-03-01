快訊

瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生宣判！主嫌殺人未遂判8年 2共犯4年8月

被罵「下女生的雜種」 前主播劉蕙苓感謝經歷家庭傷痛

可立即阻止身體內外老化！為何過40歲後你需要重量訓練？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假後上班首日天氣霧濛濛 雲嘉南空品差亮「紅燈」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
截至今早9時止，總計有7處空品測站達到「紅色警示」等級。圖／截自環保署空品監測網
截至今早9時止，總計有7處空品測站達到「紅色警示」等級。圖／截自環保署空品監測網

受地形影響，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，截至今早9時止，總計有7處空品測站達到「紅色警示」等級、26處空品測站達到「橘色提醒」等級，環保署提醒，雲嘉南地區、高雄湖內地區民眾應減少戶外活動；台北大同地區、新北三重地區、中部及高屏地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網截至今中午9時監測資料，全台7處測站亮「紅燈」，其中嘉義新港測站PM2.5濃度為61.5微克／立方公尺最高、嘉義測站PM2.5濃度為60.3微克／立方公尺、台南測站PM2.5濃度為56.5微克／立方公尺、高雄湖內測站PM2.5濃度56微克／立方公尺、嘉義朴子測站PM2.5濃度55.6微克／立方公尺、台南安南測站PM2.5濃度54.9微克／立方公尺、台南新營測站PM2.5濃度54.7微克／立方公尺。

依照環保署監測資料及氣象局昨晚6時氣象資料顯示，今天白天環境風場為偏東風，西半部位於被封測，擴散條件差，晚起東北季風增強或大陸冷氣團南下，迎風面擴散條件好轉，中南部位於下風處，汙染物仍易累積；白天西半部地區，以及馬祖、金門易有局部霧或低雲已想能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

PM2.5 馬祖 嘉義

延伸閱讀

鄭明典示警：空品不好 雲嘉南紅燈 晚間再一波境外空汙

百貨業 連假銷售報捷

國旅夯 統一超、全家沾光

228連假台東景點另類風景 員警變裝宣導防詐

相關新聞

連假後上班首日天氣霧濛濛 雲嘉南空品差亮「紅燈」

受地形影響，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，截至今早9時止，總計有7處空品測站達到「紅色警示」等級、...

今晚變天！連2波東北季風接力 最冷10度時間點曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，各地晴朗，西半部有低雲...

立委批硬湊連假「打亂勞資節奏」 人事總處：未來調整放假均不超過3次

行政院前院長蘇貞昌二○二○年拍板，未來春節連假至少都會有七天的假期，以「挪調放假」方式處理，今年春節連假長達十天，連假政...

補班日今年高達6次！心累效率差 公務員：補班像「行屍走肉」

春節及二二八連假剛結束，但連假補班制度引發檢討，連假前後的周六需要補班，形成一周要上班六天，光二月就有兩周要連上六天班，...

鄭明典示警：空品不好 雲嘉南紅燈 晚間再一波境外空汙

今晚起受到東北季風影響，各地氣溫下探10、11度。氣象局長鄭明典也在臉書示警「空氣品質不好」。鄭明典表示，看預測，今晚半...

台鐵清明連假加開189班列車 3月3日零時開放訂票

二二八連假剛結束，清明連假緊接著而來，台鐵局今表示，因應112年清明連續假期疏運旅客需要，自3月31日(星期五)起至4月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦