今晚變天！連2波東北季風接力 最冷10度時間點曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，各地晴朗，西半部有低雲或霧，東側海面有局部降水回波，陸地上無降雨，雲林有濃霧。冷空氣續減弱，「輻射冷卻」仍強，截至5時03分，各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)12.8度，中部(南投中寮鄉)10.1度，南部(高雄內門區)11.4度，東部(花蓮壽豐鄉)11.0。

吳德榮表示，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(1)日各地晴朗穩定；晚起東北季風增強、水氣偏少，僅使北台雲量稍增，東半部有局部短暫降雨的機率。各地區平地氣溫：北部13至25度，中部10至27度，南部11至29度，東部11至28度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明後天東北季風影響輕微，東半部有局部短暫降雨的機率，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定。明日北台轉涼，其他地區氣溫略降，各地早晚微冷；周五清晨氣溫仍偏低，白天略回升。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六(4日)另一股微弱東北風，水氣略增，大台北東側、東半部轉有局部短暫雨的機率，晚起迅速好轉。下周日至周二(5至7日)各地晴朗穩定；北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫很低，日夜溫差大，應注意。