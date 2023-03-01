快訊

今晚變天！連2波東北季風接力 最冷10度時間點曝光

勞保5大數字曝危機 提前破產拉警報

今晚變天！連2波東北季風接力 最冷10度時間點曝光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨觀測資料顯示，各地晴朗，西半部有低雲或霧，東側海面有局部降水回波，陸地上無降雨。圖／氣象局提供
今晨觀測資料顯示，各地晴朗，西半部有低雲或霧，東側海面有局部降水回波，陸地上無降雨。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，各地晴朗，西半部有低雲或霧，東側海面有局部降水回波，陸地上無降雨，雲林有濃霧。冷空氣續減弱，「輻射冷卻」仍強，截至5時03分，各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)12.8度，中部(南投中寮鄉)10.1度，南部(高雄內門區)11.4度，東部(花蓮壽豐鄉)11.0。

吳德榮表示，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(1)日各地晴朗穩定；晚起東北季風增強、水氣偏少，僅使北台雲量稍增，東半部有局部短暫降雨的機率。各地區平地氣溫：北部13至25度，中部10至27度，南部11至29度，東部11至28度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明後天東北季風影響輕微，東半部有局部短暫降雨的機率，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定。明日北台轉涼，其他地區氣溫略降，各地早晚微冷；周五清晨氣溫仍偏低，白天略回升。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六(4日)另一股微弱東北風，水氣略增，大台北東側、東半部轉有局部短暫雨的機率，晚起迅速好轉。下周日至周二(5至7日)各地晴朗穩定；北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫很低，日夜溫差大，應注意。

吳德榮 東北季風 輻射

延伸閱讀

台南後壁8.2度 吳德榮：白天起漸回暖 這天東北風增強

新北石門9.0度 吳德榮：今仍寒冷 明漸回暖周三晚起再變天

連2波冷空氣報到 北台濕又冷 周末恐現10度以下低溫

本周兩波冷空氣侵襲 吳德榮曝平地氣溫降至10度時間點

相關新聞

今晚變天！連2波東北季風接力 最冷10度時間點曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，各地晴朗，西半部有低雲...

居家保母高齡化 恐迎雪崩式斷層

保母高齡化是全台普遍的現象，新進保母人數趕不上退休人數，五到十年後居家保母恐出現雪崩式斷層危機。年輕人不進場有很多因素，...

補班日心累效率差 今年高達6次

春節及二二八連假剛結束，但連假補班制度引發檢討，連假前後的周六需要補班，形成一周要上班六天，光二月就有兩周要連上六天班，...

長假利弊 國旅長紅 塞車惱人

屏東縣觀光協會總幹事張福生說，繼一月農曆春節十天長連假拉出長紅業績，這次四天二二八長連假，業績明顯提升四至五成，對觀光旅...

在海灘起舞 孟克刻劃兩段情

以畫作「吶喊」震撼世界的孟克，是挪威最知名也最具代表性的畫家。倫敦蘇富比今天舉行的現當代藝術晚拍，將拍賣孟克畫作「在海灘...

居家保母高齡化、人力海嘯式斷層 托育團體砸重金搶人才

比起當上班族，居家保母日間顧兩名幼兒，薪水相對優厚，近幾年年輕保母投入相對少，預估5年到10年後，會發生保母斷層危機。背後原因，除了年輕人自有住宅比例低，租房當保母恐不敷成本，加上虐嬰事件頻鬧上新聞版面，保母被視為高風險行業，影響年輕人入行意願，專家建議政府應提出更多友善政策，穩定托育人力，也能讓更多職業婦女無後顧之憂，穩定就業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦