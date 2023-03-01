聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／彈性放假 政策可更有彈性

聯合報／ 本報記者鄭媁

早在今年農曆春節的十天長假，連假補班政策就引起諸多討論，光是今年二月，上班族就經歷兩周的補班日，一周上六天班，民怨不少。政府或許立意良善，但各產業需求不同，個人對休假日的思考也不盡一致，難免「順了姑意、逆了嫂意」。

挪調休假的作法，雖然有其正面意義，可緩解交通壅塞、促進國內觀光，讓民眾放假更有彈性，但綜觀今年調整放假日多達六次，其中有五次補班、補課日皆落在上半年，台灣要跟國際接軌，但若休假日獨步全球，恐將打亂部分全球化產業的節奏。

在整體放假天數未變的情況下，民眾享受完長假期，接下來卻又要連上六天班、只能休一天，可能造成彈性疲乏；再者，多數民眾已熟悉周休二日的步調，連上六天班，不僅打亂生活安排、工作節奏，精神與效率恐怕也大為降低，甚至乾脆補班日直接請假，不僅有擾民之虞，也降低補班日效益。

一般而言，民眾若有放連假規畫，過往做法是自行請假，去創造連假；更何況，在後疫情時期，連假天數拉長，不少國人首選多為出國旅遊，對刺激內需經濟的效果，仍有待商榷。對民眾來說，過度頻繁的連假，民眾一窩蜂搶出遊，到哪裡都是大塞車，不少人反而想宅在家，是否能刺激內需消費，也要打一個問號。

假放完，補班日卻意興闌珊，效果大打折扣，也失去政策的美意；若非刻意調假，就沒有補班的問題。政策固然不能面面俱到，政府或可求取平衡，就看接下來是否「蘇規陳隨」，新閣揆陳建仁有沒有調整空間了。

連假 補班日 疫情

延伸閱讀

228連假台東景點另類風景 員警變裝宣導防詐

民眾連假返鄉掃墓 屏東消防局4天接獲百餘件雜草火警

春暖花開 台北民眾把握228連假出門賞花

高雄228連假吸引人潮 平均車流量比春節多

相關新聞

居家保母高齡化 恐迎雪崩式斷層

保母高齡化是全台普遍的現象，新進保母人數趕不上退休人數，五到十年後居家保母恐出現雪崩式斷層危機。年輕人不進場有很多因素，...

補班日心累效率差 今年高達6次

春節及二二八連假剛結束，但連假補班制度引發檢討，連假前後的周六需要補班，形成一周要上班六天，光二月就有兩周要連上六天班，...

長假利弊 國旅長紅 塞車惱人

屏東縣觀光協會總幹事張福生說，繼一月農曆春節十天長連假拉出長紅業績，這次四天二二八長連假，業績明顯提升四至五成，對觀光旅...

在海灘起舞 孟克刻劃兩段情

以畫作「吶喊」震撼世界的孟克，是挪威最知名也最具代表性的畫家。倫敦蘇富比今天舉行的現當代藝術晚拍，將拍賣孟克畫作「在海灘...

立委：硬湊連假 打亂勞資節奏

行政院前院長蘇貞昌二○二○年拍板，未來春節連假至少都會有七天的假期，以「挪調放假」方式處理，今年春節連假長達十天，連假政...

新聞眼／彈性放假 政策可更有彈性

早在今年農曆春節的十天長假，連假補班政策就引起諸多討論，光是今年二月，上班族就經歷兩周的補班日，一周上六天班，民怨不少。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦