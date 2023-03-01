新聞眼／彈性放假 政策可更有彈性

早在今年農曆春節的十天長假，連假補班政策就引起諸多討論，光是今年二月，上班族就經歷兩周的補班日，一周上六天班，民怨不少。政府或許立意良善，但各產業需求不同，個人對休假日的思考也不盡一致，難免「順了姑意、逆了嫂意」。

挪調休假的作法，雖然有其正面意義，可緩解交通壅塞、促進國內觀光，讓民眾放假更有彈性，但綜觀今年調整放假日多達六次，其中有五次補班、補課日皆落在上半年，台灣要跟國際接軌，但若休假日獨步全球，恐將打亂部分全球化產業的節奏。

在整體放假天數未變的情況下，民眾享受完長假期，接下來卻又要連上六天班、只能休一天，可能造成彈性疲乏；再者，多數民眾已熟悉周休二日的步調，連上六天班，不僅打亂生活安排、工作節奏，精神與效率恐怕也大為降低，甚至乾脆補班日直接請假，不僅有擾民之虞，也降低補班日效益。

一般而言，民眾若有放連假規畫，過往做法是自行請假，去創造連假；更何況，在後疫情時期，連假天數拉長，不少國人首選多為出國旅遊，對刺激內需經濟的效果，仍有待商榷。對民眾來說，過度頻繁的連假，民眾一窩蜂搶出遊，到哪裡都是大塞車，不少人反而想宅在家，是否能刺激內需消費，也要打一個問號。

假放完，補班日卻意興闌珊，效果大打折扣，也失去政策的美意；若非刻意調假，就沒有補班的問題。政策固然不能面面俱到，政府或可求取平衡，就看接下來是否「蘇規陳隨」，新閣揆陳建仁有沒有調整空間了。