聽新聞
test
0:00 / 0:00
立委：硬湊連假 打亂勞資節奏
行政院前院長蘇貞昌二○二○年拍板，未來春節連假至少都會有七天的假期，以「挪調放假」方式處理，今年春節連假長達十天，連假政策出現檢討聲浪，尤其今年二月兩度連上六天班，三月廿五日還有一次補班日。行政院代理發言人羅秉成表示，相關意見會請人事總處注意，也會納入評估。
行政院去年公告，今年總放假日數為一一六天，調整放假次數為六次，分別落在一月七日、二月四日、二月十八日、三月廿五日、六月十七日，最後一次是九月廿三日。
雖然有人愛連假，但民間怨言也不少。行政院政務委員張景森在今年春節連假前曾表示，十天連假是錯誤政策，國內放假政策應檢討，不要超過三天以上的長假。人事總處表示，綜觀未來五年，每年調整放假次數均不超過三次，未來會持續蒐集多方意見，作為參考依據。
國民黨立委謝衣鳯表示，政府應考慮讓連假與補班日均衡一點，不要硬湊連假，讓每個月休假日不均衡。
民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，很多民眾都有例休或特休可自行安排，除了春節等重要節慶，政府不必一味為「把連假串起來」，結果一直補班，對資方和勞方來說，都亂了節奏；人事行政總處確實需要評估，不要為了討好民意而頻繁補班。
民進黨立委莊瑞雄表示，連假給民眾方便，能獲得更充足時間休息及出遊，同時帶動能地方經濟活絡，他支持現行做法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言