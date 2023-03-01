立委：硬湊連假 打亂勞資節奏

行政院前院長蘇貞昌二○二○年拍板，未來春節連假至少都會有七天的假期，以「挪調放假」方式處理，今年春節連假長達十天，連假政策出現檢討聲浪，尤其今年二月兩度連上六天班，三月廿五日還有一次補班日。行政院代理發言人羅秉成表示，相關意見會請人事總處注意，也會納入評估。

行政院去年公告，今年總放假日數為一一六天，調整放假次數為六次，分別落在一月七日、二月四日、二月十八日、三月廿五日、六月十七日，最後一次是九月廿三日。

雖然有人愛連假，但民間怨言也不少。行政院政務委員張景森在今年春節連假前曾表示，十天連假是錯誤政策，國內放假政策應檢討，不要超過三天以上的長假。人事總處表示，綜觀未來五年，每年調整放假次數均不超過三次，未來會持續蒐集多方意見，作為參考依據。

國民黨立委謝衣鳯表示，政府應考慮讓連假與補班日均衡一點，不要硬湊連假，讓每個月休假日不均衡。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，很多民眾都有例休或特休可自行安排，除了春節等重要節慶，政府不必一味為「把連假串起來」，結果一直補班，對資方和勞方來說，都亂了節奏；人事行政總處確實需要評估，不要為了討好民意而頻繁補班。

民進黨立委莊瑞雄表示，連假給民眾方便，能獲得更充足時間休息及出遊，同時帶動能地方經濟活絡，他支持現行做法。