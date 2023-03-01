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長假利弊 國旅長紅 塞車惱人

聯合報／ 記者潘欣中卜敏正修瑞瑩邱瓊玉／連線報導
二二八連假最後一天，天氣大好，淡水老街爆出滿滿的出遊人潮。記者陳正興／攝影
二二八連假最後一天，天氣大好，淡水老街爆出滿滿的出遊人潮。記者陳正興／攝影

屏東縣觀光協會總幹事張福生說，繼一月農曆春節十天長連假拉出長紅業績，這次四天二二八長連假，業績明顯提升四至五成，對觀光旅宿業真得很補。不過，連假塞車成為國人共同夢魘，車多事故也多，二二八連假前三天累積四八七件車禍，交通部高公局說，相較於去年二二八連假僅三天，今年國道車流量比往年增加不少。

琉球鄉二二八連假前兩天又出現萬人登島的榮景，民宿早早搶訂一空，讓在地居民頭痛的交通船班班客滿，早餐店、麻花捲店前大排長龍、機車大軍壓境畫面重現。琉球鄉觀光發展協會說，這次長假業績提升約五成，因假期長達四天，也有分流遊客的效果，連假後兩天業績也還不錯，對居民日常生活造成的不便，只能說聲抱歉。

台南市國華商圈理事長戴泳明說，長假對業者特別有感，業績比起周休假日成長三到五成，業者都希望連假能多一些；但最大問題是停車及塞車，連假情況更嚴重，希望市府能多設停車場。台南知名周氏蝦捲老闆周志峰表示，連假平均單日業績比周休假日大約成長三成。

台東觀光協會理事長潘貴蘭表示，連續三天以上的假期，對台東觀光旅宿業者比較好，業績比一般假日多二到三成。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，國旅大多短天數行程，連假太長反讓民眾選擇出國，她盼能正常安排，不用刻意連假連太長。

鳳凰旅行社總經理卞傑民也說，假期長，出遊機率高，對觀光旅遊還是有些刺激；但以今年春節為例，長達十天連假反讓民眾安排出國旅遊。

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