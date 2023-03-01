在海灘起舞 孟克刻劃兩段情

以畫作「吶喊」震撼世界的孟克，是挪威最知名也最具代表性的畫家。倫敦蘇富比今天舉行的現當代藝術晚拍，將拍賣孟克畫作「在海灘起舞」。此畫刻劃他兩段刻骨銘心的愛情故事，曾高掛於前衛的柏林劇院以及豪華郵輪宴會廳，為躲避納粹掠奪一度被藏於挪威森林深處的穀倉。消失近一世紀後重現拍場，「在海灘起舞」估價一千五百萬到兩千五百萬美元（四點六億台幣到七點七億台幣）。

孟克童年被疾病、喪親之痛及遺傳家族精神疾病的恐懼籠罩，長年在畫布上與心魔搏鬥，透過畫筆對抗生死流轉所帶來的無盡折磨。他因此擁有獨一無二的藝術視角，創作出深刻洞察人類心靈的作品。

一九○六年，孟克獲委託進行「萊因哈特橫飾壁畫」系列，這套組畫一共由十二幅畫作組成，當時懸掛於由馬克斯．萊因哈特管理的劇院牆上。萊因哈特系列的其他畫作皆由德國各大博物館收藏，只有這幅「在海灘起舞」屬私人收藏。

蘇富比表示，「在海灘起舞」捕捉生命在孟克眼前上演的變幻無常，結合孟克作品中許多重要的母題，以及縈繞在他記憶中的重要人物，包括兩段令孟克心碎的感情。前景中兩名女子，一位是孟克的初戀情人米莉．陶樂，最後成為孟克堂兄的妻子；一位是情人圖拉．拉森，陪伴孟克直到他擦槍走火射傷自己。